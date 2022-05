Vaktbikkje for de eldre var visst ikke så viktig likevel

Regjeringen vil nedlegge Eldreombudet etter bare halvannet års drift. Det høres ut som en ombudssak.

Det er uansett så mange som taler de eldres sak.

Det er slett ikke sikkert at landet trenger et eget eldreombud. Det er så mange andre som taler de eldres sak. Dessuten har de jo rett, de som stadig påpeker at de eldre er «en veldig sammensatt gruppe», et poeng som også kan anføres om de yngre.

Likevel er det all grunn til å stusse over nedleggingsforslaget som Stortinget nå har fått til behandling. Regjeringen vil avvikle Eldreombudet - under to år etter at Stortinget enstemmig vedtok å opprette det.