Kontantstøtten har ikke utspilt sin rolle | Elisabeth Rusdal

I Aftenposten 6. august hevder Dag Morten Dalen at kontantstøtten har utspilt sin rolle. Jeg føler at det er betimelig å forsøke å få ut informasjon om bakgrunnen for kontantstøtten.

Bakgrunnen for kontantstøtten var og er å gi småbarnsforeldre en økonomisk mulighet til å velge å kunne være lenger sammen med egne barn. Etter utallige forskjellige modeller valgte vi å ta utgangspunkt i statlig tilskudd til barnehager. Dette hadde sin årsak i at det politisk var løfter om at alle skulle ha barnehageplass.

Dette var nok grunnen til at noen av motstanderne i mangel på andre argumenter hevdet at man skulle betale for at barn ikke skulle gå i barnehage. Dette blir feil – hensikten var å gi dem som ønsket omsorg for egne barn en økonomisk mulighet til å velge dette.

Da kontantstøtten ble vedtatt var beløpet lavt, men omfattet eldre barn enn dagens ordning. Etter hvert har beløpet økt og det er gledelig. Da gir det en reell valgfrihet.

Trusler om avvikling

Med årene har kontantstøtten vært gjenstand for endringer. Uten langt varsel ble ordningen nedjustert – og det med tilbakevirkende kraft. Dette innebar at foreldre som var innvilget kontantstøtte frem til barnet var tre år, mistet denne støtten.

Videre har angrepene vært mange og truslene om å avvikle ordningen utallige. Dette sammen med et lavt beløp, gjorde at mange ikke så dette som en ordning familien hadde mulighet til å stole på. Slik jeg vurderer det, er dette en medvirkende årsak til lavt antall mottagere uten innvandrerbakgrunn.

Antall innvandere økt

De senere år har antall innvandrere til landet vårt økt. Dette gjør at antall mottagere med innvandrerbakgrunn er større. Da ordningen ble innført, var situasjonen en ganske annen med tanke på innvandring. Videre har det vært noe eksport av kontantstøtten. Dette er nå endret.

Det er grunn til å minne om at kontantstøtte utbetales frem til barnet fyller to år. Jeg er overbevist om at denne gruppen barn klarer å «ta igjen» tapt sosial inkludering og annet som barnehagene tilbyr. Videre tror jeg at de kvinner som har vært ute av arbeidslivet en kort periode, vil søke ut i arbeidslivet igjen bare det er mulighet til arbeid for alle, uavhengig av etnisitet.

Positive effekter

Kontantstøtten har positive effekter og det omtales sjelden, for ikke å si aldri. En positiv effekt er at eldre barn i familier som mottar kontantstøtte, har bedre skoleresultater. Videre dempes trolig stressnivået en del i kontantstøttefamiliene.

Kontantstøtten gir mulighet for å gi en myk overgang til barnehage. Dette kan sikres bedre dersom de reglene som er rigide i dag med tanke på kombinasjon barnehage og kontantstøtte, mykes mer opp.

Kontantstøtten sikrer økonomisk valgfrihet og gir foreldre en større mulighet for omsorg for egne barn litt lenger.

Med andre ord: Kontantstøtten er viktig.

