Det er ofte slik at de amerikanske mellomvalgene gir et frempek til neste presidentvalg. Dersom velgerne er fornøyde med tingenes tilstand i Det hvite hus, blir det ikke store endringer i Representantenes hus. Er oppslutningen om presidenten over 50 prosent i meningsmålinger, mister partiet i gjennomsnitt 14 seter.

Er oppslutningen derimot under 50 prosent på mellomvalgstidspunktet, mister partiet i gjennomsnitt hele 37 seter.