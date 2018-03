Søviknes-saken er en sak mange er ferdig med. Den ble henlagt av politiet den gangen, Terje Søviknes har beklaget flere ganger, og mange mener det må være mulig å få en ny sjanse også etter slike hendelser.

Kvinnen - den gangen en 16 år gammel jente - er blant dem som ikke er ferdig med saken. Hans selvvalgte liv i offentlighet er blitt et valg på vegne av henne også. Hun påminnes natten for 18 år siden hver gang saken nevnes i mediene, i kommentarfeltene og når han dukker opp i offentligheten. Mange har vært opptatt av belastningen for ham og hans familie, få har vært opptatt av belastningen for henne.

Kvinnen forteller at #metoo-kampanjen har vært en vekker for henne. Hennes vilje til å fortelle - og Søviknes svar - gir oss viktig innsikt.

Jenta fra Søviknes-saken har vært taus i 17 år. Nå snakker hun, og det skyldes #metoo.

Et vanskelig liv

Hennes historie er ekstrem. På én natt, under hennes første landsmøte i FpU, hadde to voksne Frp-politikere sex med henne mens hun var svært beruset. Livet hennes etterpå har vært usedvanlig vanskelig. Hvor mye av det som har skjedd som kan knyttes direkte til natten i Langesund, er ikke lett å slå fast. Men historien illustrerer et vesentlig poeng i #metoo-saker som omhandler voksne maktpersoner og unge, sårbare partimedlemmer: En hendelse kan være innenfor loven, men likevel oppleves som ødeleggende. Den voksne mannen som spontant velger seg ut en full 16-åring, vet ikke om hun er særlig sårbar, hvilken historie hun har.

Noen jenter går videre uten store traumer etter en slik hendelse. For andre kan det være det som vipper dem over i mørket. Poenget er at mannen ikke vet, og må la det være. Det er så åpenbart at det burde være unødvendig å si. Men det er det ikke.

18 år etter FpUs landsmøte søker kvinnen fra Søviknes-saken om voldsoffererstatning

Grenseløs adferd tilgis

Terje Søviknes forteller hvordan partiet gikk seg bort i maktkamper på den tiden, noe som bidro til at menneskene - jentene - forsvant for dem. 18 år senere kjenner vi igjen noe av det fra dagens #metoo-saker i partiene, også i Frp. Maktkamper skygger for å ta trakassering alvorlig. Supertalentet tilgis grenseløs adferd fordi så mange vil ham vel.

Saken kunne blitt et lærestykke for partiene for lenge siden. Det ble den ikke. Det må den bli. Denne kvinnen forklarer hvorfor.