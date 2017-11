Norges modigste kvinner | Harald Stanghelle

Dette er en post som ligger langt fremme i konkurransen om å være blant de viktigste på det statsbudsjett de fire borgerlige partiene nå er enige om. Støtten på fem millioner kroner er til den ferske stiftelsen «Født Fri», og Venstre med Abid Raja i spissen kan ta æren for at den fant sin plass der. En stiftelse mot æreskultur og sosial kontroll i minoritetsmiljøer.

Knapt noen er bedre skikket til dette arbeidet enn Shabana Rehman, Amal Aden og Iram Haq. Spesielt de to første har i årevis frontet et opprør mot både velkjente og nye former for undertrykkelse i miljøer de så altfor godt kjenner fra innsiden. Med like imponerende som insisterende utholdenhet har de åpnet øynene våre for det som skjer. Lag på lag med slør av naivitet er revet til side. Og de har sørget for å holde en helt nødvendig debatt levende.