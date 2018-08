Eirik Jensen har varslet at «alt skal frem» under ankesaken, og han går grundig til verks i sin frie forklaring her i lagmannsretten.

Han begynner med fødselen og oppveksten på Nesodden, og foreløpig er han kommet frem til begynnelsen av 1990-tallet og den spede starten på det årelange samarbeidet med Gjermund Cappelen.

Jensen har brukt sommeren godt. Har lest seg opp i sakens mange dokumenter og er vel forberedt. I vitneboksen har han med seg en kladdebok full av notater som han støtter seg til.

En tiltalt har selv regien på en fri forklaring. Jensen forklarer seg uten å bli avbrutt av spørsmål; rettssalen er hans.

Problemene begynner når aktoratet slipper til med sine spørsmål. Da får Jensen det garantert langt verre.

Bygde opp psyken

Dommen i tingretten på 21 års fengsel kom nok som et sjokk på den tidligere meritterte politimannen. Etter å ha kommet seg over sjokket, gikk det en faen i ham, som han selv formulerer det.

I løpet av tiden som er gått, har han jobbet seg ut av tåkedotten han befant seg i; han begynte å trene igjen og bygde opp psyken foran det avgjørende slaget i Borgarting lagmannsrett.

Sammenfallende forklaring

Innholdet så langt i den frie forklaringen er ikke så ulik den han ga i tingretten i januar 2017, men denne gangen er han mer detaljert og mer bevisst på hva han selv mener er viktig.

Det er fornuftig med tanke på at det er en jury som skal avgjøre hans videre skjebne.

«Cash is king»

Det er ikke tilfeldig at han snakker om oppveksten, at han tok sertifikat som sportsdykker og tok oppdrag med å legge ned moringer og annet for småbåteierne på Nesodden.

Betalingen var svart.

Senere gikk det i mopeder og motorsykler – kjøp, mekking og videresalg med fortjeneste. Alt mot kontant betaling.

Kontantene var nødvendig for å kunne gjøre et godt kjøp der og da. «Cash is king», som Jensen sier.

Skjult økonomi

Hvorfor mase med dette nå i 2018? Det er over 40 år siden.

Jo, fordi det er et av ankepunktene fra Spesialenheten at Jensen i mange år har hatt en skjult økonomi og at pengene stammer fra den ikke ukjente hasjbaron Gjermund Cappelen.

På denne måten vil Jensen vise overfor juryen at han helt siden ungdomsårene har hatt mye kontanter og at pengene ikke stammer fra kriminalitet, selv om nok ikke alt er oppgitt til skattemyndighetene.

Ingar Storfjell

Startet som konstabel

Han følger samme opplegget når det gjelder sitt politiliv. Han gjennomgikk Politiskolen og begynte som patruljerende konstabel. Som sivilkledd spaner hanket han inn narkomane i Slottsparken og Uranienborgparken. Etter hvert ble han Oslo-politiets spydspiss mot MC-krigen mellom Hells Angels og Bandidos og utviklet den såkalte dialogmodellen.

Det er han stolt over i dag.

Det går som en rød tråd gjennom hans forklaring at han ikke var så nøye med regelverket, i den grad det fantes regelverk på 1980- og 1990-tallet. Han møtte kilder og informanter alene, lite eller intet ble nedtegnet fra møtene. Det var lite notoritet, som de lærde sier.

«Street-erfaring»

Hans viktigste oppgave var å være ute i felten, ute på gaten hos de kriminelle, de som hadde opplysninger. Det er for lite politifolk ute i dag, mener han, og en leder uten «street-erfaring» er ingen god leder.

Går vi frem til 2018 og en tiltalebeslutning som omfatter medvirkning til innførsel av tonnevis med hasj og grov korrupsjon, så er det nettopp den manglende notoriteten han kritiseres for.

Nå brukes denne manglende skrivekløen mot ham; han nedtegnet ikke noe for å skjule sitt samarbeid med Gjermund Cappelen, hevder Spesialenhetens utsendte her i rettssal 250.

– Jeg har alltid vært sånn, sier Jensen. Jeg vil helst gjøre det på min måte.

Så spørs det hvordan juryen tolker det utsagnet.