I artikkelen «En penis i damegarderoben» i Dagsavisen gir badegjest Ingrid Frivold leserne et bilde som ikke er å ta feil av: en cameltoe fra helvete.

Badedrakten skviser noe mange kvinner (og menn) nok kan gjenkjenne som et problem. For seg selv, vel å merke. Likevel er visst muligheten for at en transkvinne skal dusje i kvinnegarderoben eller en transmann skal dusje i herregarderoben noe som opprører flere — noe sommerens til dels smakløse og harde ordskifte i tradisjonelle og sosiale medier vitner om.

Frykten fremstår ca. slik: Idet man hører «mann i kvinnegarderobe» dukker bilder av en ullen predator opp, en ulv i tispeklær, klar for å tre inn i hønsegården, fri til å sikle over uskyldige, utsatte kvinnelige badegjester.

Transpersoner er en knøttliten minoritet, som trolig mest av alt er interessert i å ha både bade- og underliv i fred. Men siden debatten ikke later til å gi seg, la oss ta tre kontrollspørsmål. Er svarene ja, steng garderobedørene. Er svarene nei, åpne perspektivdørene.

1. Er de syke?

Nei. Verdens helseorganisasjon (WHO) fjernet i juni «transseksualitet» fra det medisinske diagnosesystemet ICD-11. Den nye diagnosen anerkjenner at kjønnsidentitet er flytende.

Men mange transpersoner har plager. Tall fra Rikshospitalet viser at blant pasientene som sliter med kjønnsidentitet, har 50 til 70 prosent tilleggslidelser som angst og depresjon.

Ifølge sexolog Espen Esther Benestad mener 97 prosent at de har vært deprimert fordi de ikke hadde det greit med kroppen sin.

2. Er de overgripere?

Er blondiner dumme? Er kortvokste gjøglere? Når spørsmål faller på sin egen urimelighet, dreier det seg ikke om å latterliggjøre den som spør, men at vi vet bedre.

Jeg har ikke sett noen klare å fremskaffe troverdig evidens for at transpersoner er mer tilbøyelige enn andre for å tenke eller handle mer som overgripere. Og hvorfor skulle de være det?

3. Er de voldelige?

Vel, på en måte. Noen, for mange, utøver vold mot seg selv. Transpersoner er overrepresentert i selvskadings- og selvmordsstatistikken. En nederlandsk rapport viser ifølge VG at 70 prosent av alle transpersoner har vurdert å ta sitt eget liv.

Det er farligere å være en transperson enn å møte en. Trakassering, vold og diskriminering er en del av mange transpersoners hverdag.

Konklusjon: slapp av og svøm

Enn så lenge er fortsatt de fleste garderober delt med skjørte-skilt og bukse-skilt. Inntil moderne tider innhenter oss og unisexgarderober og individuelle båser blir normen, krever det at alle parter gir og tar litt.

Slutt gjerne å si «mann i kvinnegarderoben». Ikke fordi det ikke er «lov» å si, men fordi det underbygger misoppfatninger og frykt. Det presise er «kvinne i kvinnegarderoben».

Gi plass for et litt bredere utvalg kjønnsuttrykk enn det naturfagsboken viste. Rent teknisk er det ikke veldig stor forskjell på kvinner og menns kjønnsorganer. Det er derimot enorme forskjeller mellom individer. Slå opp i et vagina- eller penisleksikon, og mangfoldet bretter seg ut.

Vis deg som et litt større menneske enn en som tror at mengde eller form på slimhinner og hud i skrittet utgjør noe for hvordan folk forholder seg til andre.

