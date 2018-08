«Alle kan gjøre feil», sa statsminister Erna Solberg. Men ikke alle kan gjør hvilke som helst feil. Det er vanskelig å se for seg en statsråd som overlever å føre statsministeren bak lyset, eller å holde tilbake informasjon, for eksempel.

Per Sandberg forklarer at det finnes gode grunner til at statsministeren ikke ble informert om hans reiseplaner i sommer. Spørsmålet er om statsministeren synes grunnene er så gode, og om Stortinget lar det bli med det. Sannsynligvis ikke. Statsministerens kontor må bruke helgen på å gjøre ferdig brevet som skal besvare Stortingets spørsmål om sikkerhetsdimensjonen i saken. Slik saken skrider frem kan det blir flere brev. Det må, i motsetning til Per Sandberg, fortelle alt som bør fortelles, riktig og presist, i en sjau.