En avdød fransk statsminister (Edgar Faure) sa at et kompromiss er fullkomment når begge parter får det de IKKE vil ha. Slik sett er den nye norske regjeringsplattformen et fullkomment kompromiss.

Det hjelper selvsagt også at koalisjonspartnerne er medgjørlige, og at i hvert fall én statsråd er så fleksibel at han skifter standpunkt etter hvilken hatt han har på seg: privatpersonens, partilederens eller statsrådens.

Morten Uglum

I Storbritannia bruser blodet kraftigere, og det er tilsvarende svak kompromissvilje. Det er i det hele tatt vanskelig å se for seg en vei ut av brexit-kaoset. Kanskje med to unntak:

At man sier nei til en såkalt hard brexit, å kræsje ut av EU uten noen form for avtale. Og at man blir enige om en utsettelse av brexit-datoen 29. mars, som i det minste vil gjøre det mulig for de stridende å fortsette krangelen noen måneder til. En slik utsettelse krever imidlertid at også EU sier ja, noe EU bare vil gjøre dersom det er en realistisk løsning i sikte.

Alternativene

Skilsmisseavtalen mellom EU og Storbritannia ble i forrige uke nedstemt i det britiske underhuset med mer enn to tredjedels flertall. Et massivt, ydmykende nederlag for statsminister Theresa May, som likevel kan forsette, fordi de som avviste avtalen, står lenger fra hverandre enn de står fra den hardt prøvede statsministeren.

Noen vil ha en mykere tilknytning til EU, noen en sterkere, med en permanent tollunion. Noen har aldri akseptert folkets nei, og noen vil ut for enhver pris. Først og fremst Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg og deres flokk, som klamrer seg til fortiden og tror den kan kopieres.

Noen vil ha en ny folkeavstemning, og noen vil ha nyvalg, selv om det første vil skape en enda dypere splittelse i det britiske samfunnet, og det andre neppe vil løse noe som helst.

Stefan Rousseau /AP/ NTB scanpix

Hvorfor ikke to?

Noen har spurt hvorfor Storbritannia ikke kan ha to folkeavstemninger når Norge hadde det. Det er riktig at vi har holdt to folkeavstemninger om EU, i 1972 og i 1994. Begge gangene sa vi nei. Norske folkevalgte har respektert resultatet, selv om noen av de tapende betrakter resultatet bare som «et utsatt ja», i håp om at stemningen skal snu.

I Norge gikk det 22 år mellom de to folkeavstemningene. Britene har ikke engang implementert resultatet av den første.

REUTERS TV /NTB scanpix

Mays klare mandat

Den 9. juni 2015 vedtok Underhuset, med 544 mot 53 stemmer, å la folket avgjøre EU-spørsmålet. Alle – absolutt alle – lovet å respektere folkets dom. Den 23. juni 2016 sa folket et klart nei til fortsatt EU-medlemskap. 17,4 millioner sa nei, 16,1 millioner sa ja.

Den 1. februar 2017 stemte Parlamentet, med 498 mot 114 stemmer, for å innlede skilsmisseprosessen, og 29. mars 2017 ga den britiske regjeringen beskjed om at landet ville forlate EU to år senere, altså om ganske nøyaktig to måneder.

Den 8. juni 2017 var det parlamentsvalg i Storbritannia. Begge de to store partiene, Labour og De konservative, lovet igjen å respektere folkets avgjørelse. De to partiene fikk tilsammen mer enn 84 prosent av stemmene.

Det er således vanskelig å bestride Theresa Mays påstand om at hun prøver å levere det både folk og folkevalgte har bedt henne om: å legge til rette for en ordnet britisk utgang av EU.

Kirsty Wigglesworth / AP / NTB scanpix

Mørke utsikter

Men skilsmisseavtalen statsminister Theresa May la frem, er nå definitivt avlivet. Så å si hele opposisjonen og hver tredje av hennes egne partifeller deltok i massakren. Det hjalp ikke at Geoffrey Cox, Attorney-General, statsråd og juridisk topprådgiver for regjeringen, holdt en glitrende forsvarstale for avtalen. «Med en Einsteins intellekt og en Demosthenes' veltalenhet», som speaker Bercow uttrykte det. (For ordens skyld: Demosthenes var den største av antikkens greske talere.)

Det hjelper heller ikke May stort at miljøminister Michael Gove i en temperamentsfull tale i Underhuset filleristet Jeremy Corbyn og Labour-opposisjonen. Noe som endelig ga de konservative noe å glede seg over, men ikke stort mer enn det. Og det øker selvsagt heller ikke sjansen for en brexit-løsning at Theresa May ikke har anlegg for kompromisser.

Britiske parlamentarikere har lenge klaget over at de har ofret sine evner og sine krefter på en illusjon, illusjonen om at de har avgjørende innflytelse over både den nasjonale og den internasjonale utviklingen. Nå har de mulighet til å samle seg ikke bare om noe de er imot, men noe de er for.

Men klarer de det? Kanskje, men neppe uten at nye politiske allianser oppstår.

Mer og mer polarisert

Jeremy Corbyn sa nylig at det store flertall av briter ikke betrakter seg selv som «remainers» eller «leavers», men som venstre- eller høyreorienterte. Undersøkelser offentliggjort denne uken viser imidlertid noe annet, nemlig at britiske velgere nå er vesentlig mer lojale mot sine EU-standpunkter enn mot sine partipreferanser.

Derfor får Theresa May klar beskjed fra sitt stadig mer EU-fiendtlige parti om ikke å inngå noe kompromiss med Labour-opposisjonen. Og derfor får Jeremy Corbyn, som selv ikke er noen fan av EU, klar melding fra sin svært radikale, men EU-vennlige medlemsmasse om ikke å inngå noe EU-kompromiss med Theresa May, men stå på for en ny folkeavstemning, som skal gi «det rette» resultat.

Selv om meningsmålinger altså tyder på at Labour da vil tape flere velgere enn de vil vinne.

Alastair Grant / AP / NTB scanpix

Kampen fortsetter

En stor gruppe konservative parlamentarikere er bekymret over høyredreiningen i det konservative partiet, og en enda større gruppe Labour-politikere er bekymret for venstredreiningen i Labour. Begge grupper trives mindre og mindre blant sine egne, men våger ikke å bryte ut fordi det britiske valgsystemet, med flertallsvalg i enmannskretser, absolutt ikke inviterer til partisplittelser.

Det er ennå uklart hva som skjer når Underhuset igjen skal stemme over Theresa Mays avtaleutkast – nå bedre tilrettelagt for hennes egne opprørere. Det hjelper litt, men neppe nok. Samtidig er det fra menige parlamentsmedlemmer lagt frem en rekke tilleggsforslag som i verste fall vil beskjeftige Parlamentet ut februar og langt inn i mars.

Så partiene kommer til å fortsette å skrike til hverandre fra hvert sitt amfi. Til glede for liberale medier i inn- og utland, som selvfølgelig elsker strid. Og som lager god, kritisk journalistikk om det som skjer blant britene, men som stort sett lar EUs brexit-politikk i fred. Servilt og nesten gudfryktig.

Twitter: @kokkvold

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter