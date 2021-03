Det vil være en sensasjon dersom de borgerlige partiene vinner valget for tredje gang

Uavhengig av hvilket parti som blir størst, er det knyttet spenning til hvilket parti som blir størst på rødgrønn side. Blir det Arbeiderpartiet, eller blir det Senterpartiet? spør Kristin Clemet (bildet). Foto: Heiko Junge/NTB

Kristin Clemet leder, Civita

I dag er det 189 dager igjen til valget. På mange måter kan det virke som om det allerede er avgjort. De fem rødgrønne partiene har hatt flertall på meningsmålingene i to og et halvt år. Det vil være en sensasjon dersom de borgerlige partiene vinner valget for tredje gang.

Men alt kan skje, og her er noen tanker om det: