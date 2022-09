50 år utenfor er nok

Ny EU-kamp? Da må ja-siden være ærligere.

Den som besøker Lisboa, bør ta en tur innom museet Aljube.

For 50 år siden var Aljube et nylig nedlagt fengsel for politiske fanger. Portugal var ikke et demokrati. Det var styrt av et autoritært regime. Landet holdt seg fortsatt med kolonier. Og Portugal ble kalt Europas fattige mann.