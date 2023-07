Oppskrift på vold

Stadig vokser det opp nye generasjoner palestinere uten håp, skriver Harald Stanghelle. På bildet fra 5. juli holder palestinere gravferd for dem som ble drept i en israelsk militæraksjon i Jenin.

Israelsk og palestinsk ekstremisme speiler hverandre i blind uforsonlighet. Det er en oppskrift på mer vold.

06.07.2023 06:18

Etter et par døgn ble militæraksjonen i Jenin-leiren avsluttet med en israelsk erklæring om at målene er nådd. De militante palestinske gruppene er svekket, heter det.

Det er nok riktig, men bare for en stund. All erfaring forteller at aksjoner som dette ikke svekker palestinsk motstandskraft, snarere styrkes den. Dagens israelske regjering gir da heller ikke palestinernes noe annet valg enn væpnet motstand. Et politisk alternativ er ikke-eksisterende.