Et nederlag for den norske modellen

Hyppige streiker er et dårlig tegn. Storstreik i et mellomoppgjør er et veldig dårlig tegn.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik møtte bygningsarbeidere på Youngstorget mandag. Der er streikeviljen på topp.

17.04.2023 16:18

2022 bød på flystreik. Lærerstreik. Barnehagestreik.

Og nå: den første streiken i et mellomoppgjør i frontfaget frontfagetFrontfaget er konkurranseutsatt industri. Denne sektoren forhandler først og danner rammer for resten av lønnsoppgjøret. på denne siden av andre verdenskrig.