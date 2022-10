Den gale manns spill

13. okt. 2022

Avskrekking er et psykologisk spill mellom stormaktene, med hele verden som innsats.

Kim Jong-un. Vladimir Putin. Xi Jinping. Narendra Modi. Shehbaz Sharif. Joe Biden. Emmanuel Macron. Liz Truss. Yair Lapid.

Disse ni menneskene og deres nasjoner kan starte atomkrig. Og de kan gjøre det på noen svært få minutter. Systemet for å skyte opp atomvåpen er rigget for å være lynraskt. Man skal kunne svare på et angrep hurtig nok til at også motparten blir utslettet. Denne mekanismen beskrives passende nok med akronymet Mad – mutually assured destruction.