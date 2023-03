Back on krakk

17.03.2023 16:41

TRONDHEIM (Aftenposten): Er det prisverdig åpenhet? Ja. Er det et retorisk virkemiddel? Det også.

En sliten krakk fra Stange ble fraktet med fly til Trondheim denne uken. Den kom fra gården til Senterparti-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Nå skulle han sitte på den.

Han har brukt den samme krakken på et landsmøte før. Det var i 2019. Landsmøtet var på Hamar, så den gang var ikke reisen for krakken så lang. Vedum fortalte om farens oppvekst og brukte den for å tegne et bilde av hva slags samfunn partiet hans vil ha.