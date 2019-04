Jonas Gahr Støre er i sitt ess når han får tale uimotsagt.

Etter å ha blitt filleristet av programlederen i Politisk kvarter samme morgen, og anklaget for løgn av arbeidsminister Anniken Hauglie (H), var det åpenbart deilig for partilederen å befinne seg i fellesskapets trygge havn i Folkets Hus.

Her var det ingen som stilte brysomme spørsmål om sannhetsgehalten i at «midlertidigheten florerer» i norsk arbeidsliv. Eller ved om skattelettelser som Arbeiderpartiet vil ha, øker ulikheten mer enn skattelettelser Arbeiderpartiet er mot.

Nei, partilederens tale på landsmøtet gikk rett hjem.

Støre hadde husket å bruke eksempler fra alle deler av landet: Christel fra Bergen som ikke fikk pensjon fra første krone. Trygghetsalarmen som alle trengende eldre i Bodø får. Helsearbeideren i Malvik som hadde gått fra 14 til 100 prosent stilling.

Det minste forsøk på humør møttes med lattersalver. Flere lange avbrudd med trampeklapp. Aller mest da Støre lovet å stå fjellstøtt på EØS-avtalen.

Nok av underliggende konflikter

Kanskje kan den euforiske stemningen i et styringsparti som nå måles til svake 24 prosent, delforklares ved «sterkere fellesskap».

Det er Arbeiderpartiets slagord for tiden, men ordene lyste så sterkt fra sceneveggen bak Støre at det nesten måtte leses som en oppfordring. Her skulle også partifellesskapet styrkes.

For tross den tilsynelatende konsensusen, manglet det jo ikke på underliggende konfliktsaker i Støres landsmøtetale.

AUF vil avvikle oljenæringen, noe Støre sa han ikke ville. EØS-motstanden i fagbevegelsen er økende. Støre snakket varmt om havvind, men ikke om at enkelte partilag vil gi kommuner vetorett mot vindmøller på land.

Om alle Giske-varslerne er enige i at Arbeiderpartiet «sto på riktig side av det tidsskillet #MeToo er», kan vel saktens også diskuteres. Fra presseplassene var det forresten ikke mulig å se om Giske var med på applausen.

Jakten på et tydelig prosjekt

Snakker man med folk i Arbeiderpartiet, er det flere som innrømmer at partiet gjerne skulle funnet et konkret, tydelig og populært prosjekt.

I landsmøtepapirene ligger svært mange forslag om utvidelser av velferdsordningene – som gratis barnehage, gratis SFO eller gratis tannhelsetilbud. Også Støre er på dette sporet.

Han avviste bestemt at tiden for store velferdsløft er over. Fra scenen var han dog ikke mer konkret enn at han mente at gratis eller billig SFO for alle var et riktigere tiltak enn behovsprøving.

I den grad det fantes noen nyheter i Støres tale, var det målsetningen om å sette en dato for når den norske sokkelen skal være utslippsfri. I god støresk ånd setter han ingen slik dato selv, han bare mener at myndighetene må gjøre det.

Likevel kan det hende det er en fornuftig tanke for Arbeiderpartiet. Den kan ta fokus vekk fra AUFs krav om sluttdato for hele oljenæringen, samtidig som den retter seg mot største kilden for utslipp i Norge i dag. I tillegg bærer ideen bud om at partiet ønsker teknologiutvikling og arbeidsplasser i det som i dag er oljenæringen.

Om dette har potensial til å bli det klare prosjektet Arbeiderpartiet drømmer om, er mer usikkert. Akkurat på dette punktet – om en utslippsfri sokkel – var ikke applausen like sterk som Støre sannsynligvis hadde håpet.

Morsomt

Andre ganger i løpet av hans timelange tale var stemningen høy. Torbjørn Røe Isaksen ble beskyldt for å være mer opptatt av sommertid enn å bygge landet. Etter NSBs navneskifte til Vy skulle vel Statskog bytte navn til «Ve» nå – eller kanskje til og med «Pinneved», siden regjeringen hadde solgt så mye skog allerede.

For det skal han ha, Støre: Han er bedre og bedre i rollen som angripende og freidig opposisjonspolitiker. I hvert fall så lenge han har manus, og det finnes få muligheter for andre til å påpeke faktafeil og upresist spinn.

Lagkaptein best i individuell idrett

Den avsluttende metaforen i Støres tale handlet selvsagt om å bygge lag og fellesskap, den også.

«Der Høyre har sine milliardærer, har vi hverandre. Vi har folk. Vi har AUF. Og vi har fagbevegelsen i vår lagoppstilling», sa Støre.

Kapteinen selv måtte riktignok innrømme at han «er bedre på ski enn i fotball». For en som skal bygge lag er jo det et slags paradoks, uten at noen så ut til å bry seg om det. Onde tunger ville kunne hevde at dette er et ganske godt bilde på en flink fyr på feil plass.

Men tross alle problemer Arbeiderpartiet sliter med, er det få i partiet som ser seg tjent med å så noen som helst tvil om partilederens stilling. Det er kort tid til valget, og mer bråk om toppledelsen er neppe noen vinneroppskrift.

Dessuten bidrar det jo ikke akkurat til sterkere fellesskap.