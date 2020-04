«Cruise er ikke lenger å regne som luksus bare for de aller rikeste. Også helt vanlige mennesker har råd til å reise på cruise.»

Lest det før? Naturligvis, poenget er blitt banket inn i annonser og avisartikler gjennom en årrekke. Cruise er for alle. Prøv et googlesøk på ordene «bitt av cruisebasillen». Snart smiler de mot deg, Kari og Ola som prøvde Middelhavet i fjor og har lyst på noe karibisk neste gang.