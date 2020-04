Folkehelseinstituttets smitteapp er ute. Et stort flertall sier ja i en måling. Jeg tipper et flertall også vil bruke den. Mange er klare for nær sagt hva som helst av overvåking bare formålet er helse eller sikkerhet.

Dessuten handler det nå om å begrense en stor krise alle er rammet av. Derfor vil en del som vanligvis er skeptiske til overvåking, denne gangen se stort på det.