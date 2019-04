«I have a video of the murders in Morocco. Here is the link.»

Med mobiltelefon kan alle dokumentere en hendelse med lyd og bilder og spre innholdet til et stort publikum i løpet av sekunder

Dokumentasjon er i utgangspunktet et gode i journalistikken, men rystende videoer av kriminelle handlinger stiller redaksjonen overfor vanskelige vurderinger.

Vi har på kort tid sett flere eksempler: Slaget mot den 82 år gamle kvinnen på Rena. Drapet på en kvinne på Strømmen. Terrorangrepet på New Zealand. Hvilke redaksjonelle vurderinger gjør vi i Aftenposten når vi får slike videoer på bordet?

Er videoen ekte?

Innholdet kan være viktig dokumentasjon av en hendelse. Men dokumentasjonsverdien må veies opp mot andre hensyn. Vi behandler videoene som alt annet kildemateriale vi får inn: kritisk og etter pressens etiske regelverk.

Et av de første spørsmålene som melder seg, er om videoen er ekte. Bildene kan være iscenesatt, eller de kan vise en annen hendelse enn den vi tror. Vi har sett eksempler på at det vi tror er ferske bilder av en hendelse, har vist seg å være en lignende hendelse flere år tilbake i tid.

I noen tilfeller kan politiet bekrefte eller avkrefte ektheten. Andre ganger må vi selv gjøre undersøkelser, ta kontakt med kilder som er i videoen, eller forsøke å kontrollere opplysninger i den. Arbeidet kan være svært vanskelig. Det tok Kripos mange dager å undersøke om videoen av drapet i Marokko var ekte.

Hva er ikke med i videoen?

Selv om en videosnutt er ekte, kan den gi et misvisende bilde av hendelsen. Vi må undersøke konteksten. Hvorfor har noen filmet dette? Har de en agenda med å publisere filmen? Hva skjedde før og etter filmklippet? Hva er det som ikke er dokumentert? Finnes det vesentlig informasjon som bevisst eller ubevisst er utelatt?

Hensynet til fornærmede og pårørende veier også tungt og må inngå i vurderingene. Og det er klart at det er grenser for hvor sterke inntrykk vi kan utsette leserne for.

Blir vi del av en regi ved å vise filmen?

Mannen som er siktet for å ha drept 50 personer på New Zealand, regisserte sin egen historie. Han filmet og dokumenterte skuddene. Vi så hans 22 minutter lange video i redaksjonen for å kunne vurdere: Er videoen viktig for offentligheten?

Blir vi en del av terroristens kommunikasjonsplan hvis vi viser klipp fra den? Terroristen brukte Facebook bevisst for å spre bildene. Han ønsket å nå ut med sitt budskap, og at videobildene av terrorangrepet skulle gå til flest mulig.

Vår vurdering er at ved å vise videoen, ville vi underlegge oss regien til gjerningsmannen. Noen vil si at vi gjør det bare ved å omtale en terrorhendelse. Men vår kontrakt med leserne baserer seg på at vi skal rapportere det vi vet, etter å ha gjort journalistiske avveininger og kildevurderinger.

Terror-reklame

Ofte er det vanskelige avveininger med argumenter på begge vektskåler.

Fordi saker er kompliserte og unike finnes det ingen fasit. Vi må gjøre egne vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Og vi gjør feil. Men videoen fra Marokko var grufull terror-reklame.

Det skal vi ikke bidra til å spre.