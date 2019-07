Det har blåst surt mellom regnskyll og sol i Visby. Den politiske Almedalsveckan på Gotland, med lillebror i Arendal i august, ble avsluttet i går.

I øyeblikket spiller tre partiledere hovedrollene i svensk politikk: Centerns Annie Lööf, Kristdemokraternas (KDs) Ebba Busch Thor - og Liberalernas ferske Nyamko Sabuni, som ble partileder fredag for en drøy uke siden. Den av de to førstnevnte som får Sabuni på laget, kan få styre den politiske retningen i Sverige for mange år fremover.

Til en forandring må statsminister Stefan Löfven og Sverigedemokraternas (SDs) Jimmie Åkesson nøye seg med sentrale biroller.

Blokkene endret

Etter at SD kom inn i Riksdagen i 2010 har Sverige hatt tre blokker: den røde, den blå og SD. Allerede etter valgnederlaget i 2014 spredte partiene i den borgerlige Alliansen seg, men Moderaterna (Høyre), Centern, Liberalerna og KD demonstrerte ikke manglende samhold tydelig før etter valget i fjor høst.

Den borgerlige splittelsen er gull verd for Löfven. Centern og Liberalerna støtter ham, fordi lederen for Moderaterna, Ulf Kristersson, ville vært avhengig av SD hvis han skulle danne regjering. Og SD-innflytelse er det verste særlig Centerns Annie Lööf vet.

Stefan Löfven fikk beholde hendene på rattet, men mot å kappe av seg et par politiske fingre. De ble erstattet av så mye borgerlig og liberal politikk at hans finansminister Magdalena Andersson ikke gleder seg til det som burde være årets høydepunkt for henne: å presentere statsbudsjettet for 2020 den 18. september.

Nervøs Löfven

Finansministeren er bundet på hender og føtter av de 73 punktene i regjeringsgrunnlaget som kalles Januaravtalen. Deler av regjeringsapparatet virker hemmet av en intern ”ikke-irriter- Annie-Lööf”-lov. Ifølge flere kilder har den uskrevne loven tre prinsipper:

Omfattes noe av Januaravtalen er det bare å sette i gang. Kan det tolkes som en del av de 73 punktene, bør det utredes. Omfattes temaet ikke av Januaravtalen? Bare dropp det.

Lunch med fienden

De tidligere alliansepartiene legger ikke lenger bånd på seg. De snakker seg stadig lengre bort fra hverandre. Moderater og kristdemokrater viste i praksis fingeren mot de to som støttet Löfven. KDs toppnavn i EU-parlamentet, Sara Skyttedal, kalte Lööf for en «Quisling».

Busch Thor virker tøffere i dueller med Lööf enn med Jimmie Åkesson. Når KD-lederen sist uke med den største selvfølgelighet spiste en enkel kjøttbollelunch med SD-lederen, og drøftet bl.a. migrasjon, kjørte hun knyttneven inn i Lööfs politisk solar plexsus.

Busch Thor spør med rette om de andre partienes isoleringsstrategi mot SD har fungert.

– Det er jo velgerne som har gitt SD økt legitimitet. Derfor er det bra for den demokratiske samtalen at velgerne blir mer hørt, sier hun.

Født i eksil

Nyanko Sabuni har kongolesiske røtter, ble født i eksil i Burundi og kom til Sverige som kvoteflyktning. I den interne lederstriden ble hun oppfattet som den mest SD-åpne kandidaten, men nå har Januaravtalen inntil videre en sterk forsvarer også i partileder Sabuni.

– Bryt opp! Kom hjem til borgerligheten, appellerte Busch Thor til Sabuni i Visby lørdag kveld.

Lööf og Sabuni er imidlertid enige i sin kritikk av lunchen Busch Thor hadde med Åkesson. Også Sabuni mener KD må velge mellom SD og sine tidligere alliansepartnere.

Fordel sosialdemokratene

Det er for tidlig å si hva de langsiktige konsekvensene av avtalen i januar blir. Hvis Lööf og Sabuni holder sammen, kan de nederlagsdømte sosialdemokratene regjere i ennå mange år. Det er ikke utenkelig i en trend der Senterpartiet i Norge og det danske sentrumspartiet Radikale Venstre har valgt sosialdemokratisk partnerskap.

Men helgardering anbefales. Høyre gikk inn i Kjell Magne Bondeviks andre regjering, kun halvannet år etter at de felte hans første regjering. Det er hele tre år til svenskene velger neste gang.