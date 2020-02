I 1842 var den kjente britiske forfatteren Charles Dickens på besøk i den amerikanske Kongressen. Hver dag ruslet Dickens ned i Senatet og Representantens hus og tok notater mens han satt i de store galleriene og nøt rommene og arkitekturen. De flotte omgivelsene sto i sterk kontrast til de som foregikk på innsiden.

Etter å ha studert debattene i Representantens hus konkluderte Dickens med at amerikanske politikere var «feige, smålige, irriterende og amoralske». Dickens, som hadde en skarp penn og gjenkjente et sirkus når han så det, mente at målet til denne triste forsamlingen av politikere var å gjøre «politisk strid vond, brutal og ødeleggende for selvrespekten til alle fornuftige politikere».