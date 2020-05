Før påske frådet nordmenn over at de ikke fikk dra på hytta. Å bli syk i en annen kommune måtte unngås. Men problemet kom faktisk ikke med koronaviruset. Også i fjor var det tryggest å bli syk hjemme.

For det er på ingen måte gitt at den lokale legen får tak i journalen din eller andre pasientopplysninger. Helse-Norge er fullt av sære og utdaterte kommunale datasystemer som ikke snakker med hverandre, og kontaktflaten mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er så som så. Så ille er det at det går på pasientsikkerheten løs.