Slagordene «America first» og «Make America great again» traff noe. Nasjonalismen har høykonjunktur, også i USA. Mange amerikanere mener oppriktig at landet har tatt for mye hensyn til andre, herunder Europa, og at landet deres var bedre før.

Slike slagord er viktige når de lokker frem noe i folks hoder. Barack Obama tente et håp med sitt «Yes, we can».