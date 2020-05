Et møte i Verdens helseorganisasjon (WHO) pleier ikke være så anspent som det var da organisasjonen møttes mandag og tirsdag denne uken. Kravet om å granske håndteringen av koronautbruddet blir ikke sett på med blide øyne av Kina.

Kinesiske myndigheter mener det er gått politikk i det hele. USA, med president Donald Trump i spissen, har anklaget WHO for å være en nikkedukke for kinesiske myndigheter. Og disse myndighetene, lyder anklagen videre, har lagt lokk på omfanget av smitte og skade i utbruddets innledende faser.