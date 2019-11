I september 2015 ble Ildar Dadin den første personen i Russland som ble fengslet på grunn av en ny lov som forbyr offentlige protester som ikke er godkjent av myndighetene. I 2016 ble han overført til den beryktede straffekoloni nummer 7 i Karelia. Fengselet er kjent for at fengselsbetjentene ofte torturerer fangene akkompagnert av musikken til Lyube, en av Vladimir Putins favorittrockegrupper.

Mens Dadin oppholdt seg i straffekoloni nummer 7, klarte han å smugle ut et brev til sin kone Anastasia Zotova der han fortalte om daglig tortur og ydmykelser. Han beskrev hvordan han gikk til sultestreik for å protestere mot all torturen, og at vaktene da dro ned undertøyet hans og sa at de ville la de andre fangene voldta ham om han ikke ga opp streiken.