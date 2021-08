Jeg var redd folk skulle tro jeg solgte hasj og var gjengmedlem

Oslo er en delt by, på godt og vondt. Det har jeg selv fått kjenne på kroppen, skriver debattjournalist i Aftenposten Abdirahman Hassan.

Nå er skam erstattet med lokalpatriotisme og stolthet.

Skyting. Knivstikking. Kriminalitet. Dopsalg. Ran.

Var dette hverdagen min? Det er i alle fall det inntrykket mange sitter igjen med etter å ha lest dramatiske beretninger i mediene om forholdene på Tøyen på Oslos østkant.

Da NRKs Brennpunkt i 2017 besøkte bydelen min for å lage en dokumentar om Tøyenløftets konsekvenser for lokalbefolkningen, vakte det reaksjoner. Jeg og flere med meg kjente oss ikke igjen i den virkeligheten som ble beskrevet.

Kriminelle ungdomsgjenger som herjet i gatene. Unge og barn som drev med narkotikasalg.

Det var ikke vår virkelighet.

En delt by

Det er klart at Tøyen og Oslo øst har sine utfordringer. På Nedre Tøyen vokser to av tre barn opp i fattige familier.

Politiet og kommunen er bekymret for ungdomskriminaliteten. Disse problemstillingene skal ikke feies under teppet.

Oslo er en delt by, på godt og vondt. Det har jeg selv fått kjenne på kroppen.

Det var ikke like kult å vokse opp på Tøyen på 2010-tallet. Jeg syntes ikke alltid at det var stas å skulle fortelle fremmede hvor i byen jeg kom fra.

Jeg skammet meg over å komme fra Tøyen. Gruet meg til å høre folks fordommer om området. Redd for at folk skulle tro jeg solgte hasj på åpen gate og var med i en kriminell gjeng.

Å vokse opp i et område som ofte blir omtalt i en negativ forstand i mediene, gjør noe med deg som person. Det påvirker deg mer enn du kanskje skulle tro.

Det var i alle fall tilfellet for meg.

Skammens tid er for lengst forbi. Den er blitt erstattet med lokalpatriotisme og stolthet.

I dag er Tøyen torg blitt et naturlig knutepunkt.

Det har ikke alltid vært tilfellet. Da jeg vokste opp, var ikke torget det mest innbydende stedet å besøke. Særlig ikke om natten.

Det var nærmest et øde og forlatt sted. Fritidsklubbene ble for mange unge et slags samlingspunkt.

Slik ser Tøyen torg ut i dag.

Bydel Gamle Oslo har på kort tid gjennomgått en ekstrem forvandling. Flere hippe kaffebarer, spisesteder og veggmalerier er kommet til. Samtidig er det blitt dyrere å kjøpe bolig i Oslo sentrum. Det er blitt trendy å bo på Tøyen.

Det er god grunn til å spørre seg om hvem som egentlig ble «løftet» av Tøyenløftet. Jeg tror ikke det var småbarnsfamilien med innvandrerbakgrunn. Det er bare å løfte blikket litt og se utover torget.

De som skulle «løftes», er vanskelig å skimte.

«Områdeløftet Tøyen hadde et fokus på å nå de stille stemmene, men samtidig kan det synes som om eldre, sårbare gutter og jenter og beboere i kommunale gårder var mobilisert i mindre grad.»

Slik lød konklusjonen fra kommunerevisjonen i Oslo i en knusende granskningsrapport i 2018.

Ikke nok å være forbannet

Jeg kjente ofte på et behov for å ta til motmæle mot det skremselsbildet som ble tegnet om Tøyen. Men var det virkelig noen som brydde seg om hva en tenåring fra Oslo øst hadde å si?

Jeg forsto likevel raskt at det ikke holdt å klage over mediedekningen fra utsiden. Det var ikke nok å være forbannet. Jeg måtte aktivt forsøke å ta del i den offentlige debatten.

I dag jobber jeg som debattjournalist i Aftenpostens Oslo-redaksjon. Min jobb går ut på å finne nye og interessante stemmer fra Oslo.

Det bor nær 700.000 mennesker i denne mangfoldige byen. Likevel er det mange stemmer vi sjelden hører noe fra. Trikkesjåføren, renholderen, butikkmedarbeideren, hjelpepleieren, ildsjelene og minoritetspersoner. Dette er bare noen få grupper som er underrepresentert i samfunnsdebatten.

Deres stemme trengs sårt i den offentlige debatten om Oslo. Både renholderen og trikkesjåføren sitter på verdifulle erfaringer alle, og særlig politikere, kan lære av. De må lyttes til og tas på alvor.

På sikt er det slik reell endring kommer frem.

Jeg skulle ønske 16 år gamle Abdirahman visste dette og brukte sin stemme.

