Hvis de liker Paradise city, hvorfor bygger de ikke den?

De er økonomer, hvite, kjører bil til jobb og bor i eneboliger. Spiller det noen rolle at det er dem som utvikler Oslo?

Nå nettopp

«Take me down to the paradise city

Where the grass is green and the girls are pretty»

I den nye rapporten «Mangfold i eiendomsbransjen» fra Norsk Eiendom og By- og regionsforskningsinstituttet (NIBR), Oslo Met, ble ansatte spurt om hvilken musikk som karakteriserte dem. Det ble listet opp sanger med temaet byutvikling og by i seg.