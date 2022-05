Bråthen forteller i detalj om hvert knivstikk

Retten fikk rystende forklaringer om drapene i Hyttegata. Men når Bråthen kommer til drapsmotivet, glipper det.

Liv Taraldsrud er dommer i rettssaken der Espen Andersen Bråthen er tiltalt for fem drap og elleve drapsforsøk.

Inge D. Hanssen Rettskommentator

9 minutter siden

Det er sterkt å høre Espen Andersen Bråthen forklare seg her i Buskerud tingrett. Helt overraskende ga han onsdag morgen beskjed om at han ville forklare seg, til tross for at han tidligere har nektet dette.

Bråthens forklaring er grufull. I detalj forteller han hvordan han drepte fem mennesker i Hyttegata på Kongsberg med kniv. Hans forklaring er så detaljert at vi kan følge dødsferden knivstikk for knivstikk.