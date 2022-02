Ukraina viser at mindre staters sikkerhet svekkes. Hva med Finland? Eller Litauen?

Folk i Kyiv protesterer mot den russiske aggresjonen mot deres land.

Verden er blitt et farligere sted.

I april 1984 redegjorde utenriksminister Svenn Stray (H) i Stortinget for Norges holdning til at CIA i hemmelighet hadde minelagt en havn i Nicaragua. Det var ikke bevist at CIA sto bak, hevdet Stray. Han skulle likevel ta det opp med USA. Landet hadde jo et ansvar for regionen, mente han.

På sitt klønete vis la Stray til at hvis USA hadde et ansvar, måtte man også gi landet «en slags rett til å blande seg inn».