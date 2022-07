Kan medier bygge tillit i blafrende kaos?

Hva skjer når man ikke vokser opp med Dagsrevyen, men med et univers skapt av apper?

Mange synes nyhetsbildet er repeterende og deprimerende. Særlig unge velger heller å følge med via videodelingstjenester som Tiktok.

«Norge mangler dører». Slik lød hovedoppslaget i Bergens Tidende for nesten nøyaktig 25 år siden. Oppslaget ble gjort narr av i årevis, også internt. Muligens var dette den eneste nyheten avisen hadde å by på denne dagen. Likevel fikk det vel være måte på hvor smale og rare saker man skulle slå opp på forsiden.

Men nettopp disse sakene var også en styrke i papiravisen. Særlig før i tiden. Leserne bladde seg gjennom og kunne finne alt mulig rart. Også slikt som ikke interesserte dem, men som likevel viste seg merkelig interessant. For eksempel altså leveringsproblemer for dører sommeren 1997. Den gikk jo blant annet ut over nye skolebygg. Måtte seksåringen starte i august, uten en dør inn til klasserommet?