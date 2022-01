Ikke se ned på «Don’t look up»

Også klimaforskere fortjener trøst en gang iblant.

MERK: Denne kommentaren avslører hendelser som skjer i filmen «Don’t look up», og som kan skje i en verden som ikke tar klimaproblemet alvorlig.

Av og til opplever man å se en film, og så har man ikke sjekket på forhånd om man bør like den eller ikke. Da kan det være leit å oppdage, etter at man har hygget seg og ledd godt, at filmen egentlig fortjener terningkast to.