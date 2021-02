Konspirasjonsteoriene må ikke skremme journalister fra å gå etter makten

Den ansvarlige impuls.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har ingen onde intensjoner. Det betyr ikke at han alltid har rett. Foto: Berit Roald

Nå nettopp

Hvorfor kom mediene sent i gang med kritisk dekning av strategien mot koronapandemien? Hvorfor er det fortsatt lite av den? Mediekritiker Anki Gerhardsen overser ikke unntakene, men spør betimelig.

På den første pressekonferansen 12. mars i fjor ble det ikke stilt et eneste spørsmål ved om tiltak gikk for langt. I grove trekk har dette vært tonen i snart et år. Mediene har forsvart myndighetene og heller etterlyst strengere enn mildere tiltak.