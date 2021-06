Det er deilig å være norsk – i Norge | Knut Olav Åmås

Det kan bli tidenes norske feriesommer tross koronaen. Men kommer utlendingene? Og reiser nordmenn utenlands?

Norgessommeren 2021 kan bli rekordartet, men usikkerhetsfaktorene er uvanlig mange, skriver Knut Olav Åmås. Foto: Åge Peterson

Knut Olav Åmås Skribent og direktør i Stiftelsen Fritt Ord

Vi har til de grader tenkt å bruke landet i sommer. Syv av ti nordmenn vil ta norgesferie i år, mot 63 prosent i fjor. Fire av ti har fått mer lyst til å reise i Norge det siste året.

Problemet er at mange ikke har begynt å planlegge ferien ennå, for de håper i det lengste at det blir mulig å reise til utlandet senere i sommer. Kanskje de har forfatteren Jens Bjørneboes ord som motto: «Norge er et deilig land å reise til utlandet fra.»

Tidenes mest utfordrende

Sommersesongen blir nok historiens mest utfordrende for norsk reiselivsbransje, for etter femten måneder med korona er reserver brukt opp og kasser bunnskrapt hos sårbare aktører. Omsetningen de neste ukene avgjør om de overlever høsten og vinteren. For korona-gjenåpningen kommer i seneste laget for reiselivet.

Først neste år kan bli mer normalt for denne kjempebransjen med 193,9 milliarder kroner i omsetning og 171.200 årsverk sysselsatt i 2019. Den er noe av det viktigste vi skal leve av «etter oljen».

I motsetning til koronasommeren i fjor, bør vi i år greie å oppdage hele landet og ikke klumpe oss sammen i Lofoten og et par vestlandsfjorder.

En fersk bok om bortgjemte norske perler, Bortom allfarveg, er alt trykt i tre opplag og 13 000 eksemplarer. Dét lover jo litt godt. Forfatteren, NRK-mannen Gunnar Garfors, er eneste nordmann som har vært i alle verdens land, attpåtil to ganger. Da koronaen kom, ble han endelig inspirert til å reise kort, i eget land.

Mest undervurderte ferieland

Garfors mener Norge er verdens mest undervurderte ferieland for oss som bor her. Mulig det. Iallfall finnes det nok av spektakulære steder og unike opplevelser ganske få vet om fordi de ligger utenfor de tetteste turistløypene. Garfors´særs spennende bok forteller om 81 av dem.

Det er strandbaren på Stokkøya på Trøndelagskysten med eget gin-destilleri og kjøkken med kortreiste ingredienser bak de heldekkende glassflatene mot havet. Det er landets eneste innenlands fiskevær, Fiskevollen i Rendalen, med et hundretall naust og fiskebuer 700 meter over havet. Og det er Hadseløya i Vesterålen, området som ligger litt i skyggen av Lofoten, men med uforglemmelig natur, mye å oppleve og utsikt rett mot Atlanterhavet.

Reiselivs-Norge leverer virkelig. Det tenkte jeg på da jeg for en uke siden satt i en grønn hage utenfor et av de mindre hotellene ved en vestlandsfjord, og kunne velge i det beste av turer i naturen, kulturopplevelser med historisk schwung og det fineste av lokal mat.

En altfor kort sesong

Utfordringen er imidlertid at vi allerede rett over sommeren kan komme til stengte dører, for reiselivssesongen kan bli veldig kort uten de utenlandske turistene. Mange nordmenn er ferdig med ferien alt i løpet av juli. Og utlendingene kommer bare kanskje i august, når Europa tar ferie.

Bedre blir det ikke av at 73 prosent av oss slett ikke ønsker utenlandske turister til landet nå. Ja, vi er til og med blitt strengere enn i fjor. Men utlendingene står uansett ikke i kø, for å si det mildt.

Som om ikke det var nok, strever servicebransjene tungt med å få tak i alt personalet fra europeiske land som de trenger i høysesongen. De slipper knapt inn i landet, og nordmenn vil stort sett ikke ha disse underbetalte, tunge jobbene. Konsekvensen er at det ikke finnes kapasitet til å ta imot så mange av oss på hoteller og restauranter.

Det er forklaringen på at jeg en annen kveld i forrige uke sitter i en svær, halvtom spisesal på et av Vestlandets største gamle hoteller. Det er ikke avstandskrav innendørs som forklarer tomheten. Nei, det er de nesten ugjennomtrengelige vanskene med å hente arbeidskraft inn i landet, tross alt av karantener, forteller hotelleieren meg.

I det hele tatt: Norgessommeren 2021 kan bli rekordartet, men usikkerhetsfaktorene er uvanlig mange.

Slutt på overturismen?

Hvordan blir reiselivet i tiden etter koronaen? For noen aktører er det en drømmesituasjon å leve av de individuelle reisende som legger igjen mye penger. Større bedrifter og kjeder vil snarere ha store grupper. De sistnevnte reisende er ikke bærekraftige, hverken økologisk eller økonomisk. De reiser langt med fly og legger igjen sørgelig lite penger. Valget i reiselivet står derfor mellom hva vi kan kalle «verdi» og «volum». Det blir en viktig samfunnsdebatt fremover.

Miljøhensyn er i ferd med å bli en hovedsak. I mai overleverte Innovasjon Norge den første nasjonale reiselivsplanen til Regjeringen. Klimautslippene skal kuttes med 50 prosent. De reisende krever det selv: 6 av 10 under 35 år svarer at de vil endre måtene de reiser på. Alle aldersgrupper vil reise mindre med fly.

Kanskje vi rett og slett ikke skal tilbake til den euforiske stemningen i norsk reiseliv før koronaen. Det er lett å glemme at vi så sent som i 2019 diskuterte fenomenet «overturisme» heftig – masseturismen som var i ferd med å ødelegge reisemålene. Særlig ble cruiseturismen hardt kritisert. Også i sommer vil en del av Norges fineste steder miste det meste av sjarmen hvis alle reiser dit – hvis vi klumper oss sammen i Lysefjorden, Lofoten og på Besseggen.

Derfor bør vi oppdage flere ukjente perler – på Finnskogen og i Østerdalen, langs Trøndelagskysten og på Finnmarksvidda. De helt spesielle stedene som ikke er fylt til trengsel finnes i overflod i det tynt befolkede Norge. Fra grender til strender, fra lokal mat til magiske naturopplevelser i dette ennå undervurderte landet. Som Ole Paus skriver i sin vakre sang «Mitt lille land»:

«Et lite sted, en håndfull fred

slengt ut blant vidder og fjord»