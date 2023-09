Dilemmaer i identifisering av straffedømte politikere

Velgerne har rett til å få vite hvem de stemmer på. Likevel er det gode grunner til at Aftenposten ikke publiserer navn og bilde på alle straffedømte politikere.

Aftenposten har funnet at 492 straffedømte stiller til valg ved årets kommunevalg. Vis mer

Publisert: 08.09.2023 16:21 Oppdatert: 08.09.2023 16:59

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

I Aftenpostens artikler om straffedømte politikere er det flere dilemmaer knyttet til identifisering, som vi vil redegjøre for.

Folk som søker makt og tillit på fellesskapets vegne, må tåle å få sin bakgrunn belyst. Aftenposten har avdekket at minst 492 straffedømte vil ha folkets stemme i det kommende kommunevalget. Det er ikke forbudt for straffedømte å be om å bli valgt av folket. I en rettsstat skal straffedømte som har sonet sin straff, få mulighet til å gå videre i livet.