Har prinsen gjort det slutt?

Nå nettopp

Det nære forholdet mellom Saudi-Arabia og USA er i ferd med å rakne.

«October surprise» er et kjent begrep i amerikansk politikk. Det kommer vanligvis i form av en regissert skandale like før et valg. Som regel handler det om noe avslørende og pinlig, som utroskap.

Årets overraskelse for president Joe Biden kom imidlertid fra uventet hold. Det handlet riktignok om en slags utroskap, men ikke av den private sorten. I stedet var det Saudi-Arabia, USAs hjertevenn gjennom en mannsalder, som ga Biden en veldig kald skulder.