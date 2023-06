En skammens rapport

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport slår en knyttneve inn i den nasjonale selvtilfredsheten.

Sannhets- og forsoningskommisjon fremføres i sin helhet på Nationaltheatret i Oslo. Her er det skuespiller Lene Cecilia Sparrok som leser fra rapporten etter at den ble overlevert til Stortinget.

01.06.2023 22:00

På 768 sider holder Sannhets- og forsoningskommisjonen opp et speil for det norske majoritetssamfunnets ansikt.

Det viser frem et brutalt bilde som bryter med vårt selvbilde. Over en tidsperiode på over 150 år ble det drevet systematisk urett i statlig regi. Den kaster mørke skygger også i vår egen tid.