LONDON: Skyfri himmel, lukten av vårblomster og lyden av tusenvis av mennesker som synger «Rule Britannia». Som en av demonstrantene foran parlamentet sa: Det kunne blitt den perfekte dagen for brexit.

29. mars 2019 går i stedet inn i historiebøkene som en parentes. Det var «uavhengighetsdagen» som ble utsatt. Kanskje kommer den aldri.

For det som er helt klart etter samtaler med eksperter og politikere i London de siste dagene er at ingen aner hvilken vei brexit vil gå. De færreste har noe klart bilde av hva som vil skje den neste uken, for ikke å si den neste dagen. Man tar en time av gangen.

Alle er svikere

Statsminister Theresa May har nå forsøkt å få gjennom skilsmisseavtalen sin tre ganger. Fortsatt er det en hard kjerne med EU-motstandere i hennes eget parti som nekter å stemme for. Dette til tross for at det mest sannsynlige alternativet til Mays brexit er at hele utmeldelsen blir stoppet eller kraftig utvannet.

Hvorfor står de likevel på sitt? Endel synes å mene at sannsynligheten for «no deal», altså at britene går ut uten en avtale, er undervurdert. Noen oppfatter Mays avtale som så dårlig at Storbritannia like gjerne kan bli i EU. Og for EU-motstanderne ytterst til høyre er det ingen forskjell på May, opposisjonsleder Jeremy Corbyn eller dem som vil ha en ny folkeavstemning. Alle er «svikere» som forsøker å stoppe en ekte brexit. For dem er dette en kulturkamp. Kompromissviljen er lik null.

Drepende alternativer

Parlamentet tar nå kontroll over brexitprosessen ved å stemme over en rekke alternative planer. Det er ikke gitt at det er flertall for noe som helst, men det alternativet som ligger best an er det minst radikale: At Storbritannia fortsatt skal være knyttet til EU gjennom en tollunion. Det vil sikre tollfri flyt av varer mellom Storbritannia og EU, men fratar samtidig britene muligheten til å ha en egen handelspolitikk.

Medlemskap i tollunionen har betydelig støtte i opposisjonspartiet Labour, men er kontroversielt blant de konservative. Det å inngå egne handelsavtaler var selve essensen i brexit for mange av dem. En slik plan kan derfor ende opp med å splitte de konservative i to, og det er grunn til å tvile på at May vil gå inn for en tollunion selv om parlamentet krever det.

Tilbake til folket

Hvis brexitfloken ikke kan løses i parlamentet, er alternativet som står igjen å spørre folket på nytt. Det kan skje gjennom et parlamentsvalg, en ny folkeavstemning eller begge deler.

Meningsmålingene har det siste året vist et lite, men økende flertall for å bli i EU. Stillingen er nå 54–46 i favør av EU-forkjemperne, ifølge snittet av de siste seks målingene.

En rekke ulike organisasjoner og bevegelser kjemper for «A People’s Vote». Det har både fordeler og ulemper, påpeker Alastair Campbell, tidligere spinndoktor for statsminister Tony Blair, som selv deltar i kampanjen. På én side snakker de med mange stemmer og mangler en overordnet strategi. På den annen side dukker det stadig opp nye initiativer. Kampanjen Led By Donkeys har for eksempel truffet en nerve. Den gjør narr av profilerte brexit-forkjempere ved enkelt og greit å vise frem gamle uttalelser som ikke har holdt vann.

Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Lite anger

Den store utfordringen er at det ikke er flertall i parlamentet for en ny folkeavstemning. Det skyldes nok at det til tross for alt kaoset er bemerkelsesverdig få briter som har endret mening om brexit. Blant dem som stemte for å gå ut, holder 82 prosent fast ved valget sitt, ifølge snittet av de siste målingene. Blant dem som stemte for å bli i EU, står 85 prosent på sitt.

Årsaken til at ja-siden leder er i all hovedsak at mange av dem som ikke tok seg bryet med å gå til urnene i 2016, nå sier de vil stemme for å bli i EU, forklarer valgekspert John Curtice.

I tillegg skjer det en gradvis demografisk utskiftning. Gamle, som er langt mer tilbøyelige til å stemme for brexit, dør, mens unge og langt mer EU-vennlige velgere når stemmerettsalder.

EU-forkjempernes ledelse er imidlertid for liten til at man kan si noe sikkert om utfallet av en ny folkeavstemning. Og selve valgkampen kan endre alt. «Tell them again» kan bli et svært kraftfullt slagord for brexit-leiren.

Et skudd i blinde

Alternativet til en ny folkeavstemning er nyvalg. Håpet er at et nytt parlament skal endre dynamikken slik at det er mulig å få gjennom en brexitavtale.

Men det er et skudd i blinde. Er de konservative heldige, får de rent flertall, men få er lystne på at Theresa May skal lede partiet i en ny valgkamp. Snubler hun kan Labour og partileder Jeremy Corbyn ta makten.

Det er også fullt mulig at ingen får rent flertall, akkurat som i dag. Et ferskt estimat på setefordelingen anslår nettopp dette. De konservative vil gå svakt tilbake, mens Labour vil gå noe frem.

Parlamentet vil dermed bli enda mer uregjerlig. Og brexit-tilhengerne vil være akkurat like langt unna sin forgjettede «uavhengighetsdag» som nå.