Den er alt blitt en moderne klassiker, David Goodharts bok om Anywheres og Somewheres. Den britiske journalisten mener befolkningen grovt sett kan deles i disse to gruppene.

Anywheres er høyt utdannede, åpne, tolerante, får barn sent og knytter sin identitet til hva de har oppnådd: Journalist, en sånn som har surret rundt på Øvre Blindern, høytlønnet.

De kan føle seg hjemme mange steder, men bor gjerne i storbyene.

Somewheres er i flertall, stedsbundne og sterkt knyttet til kulturen der de har vokst opp. De setter pris på tradisjoner og familie, og kan føle seg truet når samfunnsendringer går raskt. De finnes i størst monn på bygda.

Begrepsparet brukes til å forklare brexit, Trump og antielitisme. Norske avleggere er Senterpartiets vekst, Listhaugs popularitet og Arbeiderpartiets problemer.

Forskes mye på

Boken er utvilsomt interessant, med et uttalt mål om at den Anywheres-dominerte eliten må lytte mer til Somewherenes bekymringer.

Og den føyer seg inn i rekken av gode tekster som bidrar til forståelse for samfunnet sett gjennom brillene til ihuga brexiteers, Trump-velgere eller Marine Le Pen-fans.

Det trengs. Samtidig er det ikke manko på folk som jobber med saken. Det finnes et hundretall populismeforskere på universitetene.

Sammenhenger mellom populisters oppslutning og faktorer som økonomi, kulturendringer, innvandring og holdninger er grundig kartlagt.

Men Anywheresene, da?

Foruten at metaforen er svak – Anywheres bor jo gjerne i lokalsamfunn, de også – fremstiller Goodhart dem (oss) som karikaturer. De «anser samfunnet som en butikk, mens Somewheres ser på samfunnet som et hjem», for eksempel.

Også der føyer Goodhart seg inn i rekken. Urbane velgere innvilges sjelden noe særlig ærbødighet. Men det kan være verdt å forsøke å forstå også hvorfor disse urbane velgerne, anywheres eller ei, stemmer som de gjør.

Viktig årsak til fragmentering

Ikke minst fordi slike velgerbevegelser også er en viktig årsak til styringspartienes fall og fragmenteringen som preger partilandskapene over store deler av Europa.

De statsbærende partiene, særlig sosialdemokrater, mister Somewheres i distriktene til populistiske partier. Men også byvelgerne svikter dem. Gjerne, som i Oslo, til fordel for grønnere og rødere partier. Berlin, København, Amsterdam og Paris er noen eksempler. Og i Stockholm og Madrid styrer høyresiden, tross statsbærende høyrepartiers nedgang.

Særlig Madrid er illustrerende. I 2007 fikk storpartiene PSOE og PP 86,3 prosent av stemmene tilsammen. Tolv år senere er de mer enn halvert.

Med rødgrønt styre i forrige periode innførte Madrid den mest radikale bilpolitikken i Europa, med et nesten totalforbud i bykjernen. De nye makthaverne lovet reversering, men har slitt både juridisk og med intern uenighet.

«Sentrumspopulistene» Ciudadanos, valgets klare vinner, ser ut til å være mer positive til bilfrihet enn koalisjonspartnerne, når alt kommer til alt.

Postmaterialisme

Spørsmålet er uansett hva som forklarer denne trenden.

Man kan peke på at høyre-venstre-aksen er blitt stadig mindre viktig, til fordel for ikke-materialistiske verdikonflikter. Anywheres og Somewheres er et begrepspar som peker på identitet heller enn tradisjonelle økonomiske interesser. GAL-TAN-aksen speiler noe av det samme: Grønn, Alternativ og Liberal står mot Tradisjonell, Autoritær og Nasjonal.

Samtidig passer Rødts fremgang ikke helt inn, som et materialistisk parti med velferdsstat og økonomi som klare prioriteter. I København ble Enhedslisten, med svært lik profil som Rødt, valgvinner.

Utålmodighet

Kanskje ligger det en protest også i de urbane velgervandringer, men da kretsende rundt utålmodighet: Viktige samfunnsendringer går ikke raskt nok når styringspartiene styrer, enten det er miljø, fordeling, lokaldemokrati eller internasjonalt samarbeid.

Dette kan henge sammen med at styringspartiene dels er offer for egen suksess. Samfunnet bryter jo ikke sammen om de trygge, store partiene får seg en støkk. Slik kan populistvelgere så vel som grønne og røde raddiser tenke.

Til denne teorien kan innvendes at urolige tider, med populister og Trump og handelskriger rundt enhver sving, burde fått de høyt utdannede, liberale og progressive til å støtte opp om utprøvde, helhetlige og opprettholdende styringspartier. Dessuten er et interessant innsmett i bildet at protestbevegelsen Bompengepartiet flyr såpass høyt i norske byer. Det er i det hele tatt mange urbane velgertrender som fortjener grundigere analyser.

The Road to Somewhere er tittelen på Goodharts bok. The Road to Anywhere kunne blitt en vel så interessant reise.