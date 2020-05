Tirsdag denne uken skal Stortinget stemme over forslaget som er kommet fra Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og SV om endringer i bioteknologiloven.

Det går mot en aldri så liten thriller i voteringen. Mest kontroversielt er forslaget om å tillate assistert befruktning for enslige. Per-Willy Amundsen (Frp) har flagget at han kommer til å stemme imot. Forslaget sender et signal om at far er uviktig, mener han.