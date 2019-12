Det gjør inntrykk å se den tidligere filmmogulen Harvey Weinstein stabbe seg inn i rettssalen, støttet av en rullator. Kontrasten til bildene fra den røde løperen, gjerne med en nydelig filmstjerne i hver arm, er slående. Et slikt fall var knapt tenkbart for få år siden. Metoo har forandret verden foran øynene på oss.

Kvinnene sa fra - endelig

Harvey Weinstein er kanskje det sterkeste symbolet på det metoo-bevegelsen ønsket å bekjempe: Menn som mener de har rett til å ta for seg av kvinner som måtte krysse deres sti, og menn som opplever det som en slags plikt å benytte seg av muligheten til å utnytte kvinner.

EDUARDO MUNOZ / X01440

Sakene om Weinstein bidro sterkt til at bevegelsen fikk utbredelsen den fikk. Da det ble tydelig at selv en mann i hans posisjon kunne falle på grunn av dårlig oppførsel mot kvinner, så kvinner at det kunne ha noe for seg å si fra.

Det gjorde kvinner. Til gangs.

Det har ikke bare fått konsekvenser for menn som Weinstein, som denne uken gikk med på å betale ofrene over 220 millioner kroner i erstatning. Det har endret hvordan vi ser på samtiden og vår nære historie.

Clinton kunne ha veltet Clinton

I dokumentarfilmen A National Affair får vi nettopp en revisjon av opplevelsen av vår nære historie. Der snakker Monica Lewinsky for første gang på film om skandalen hun var en del av på slutten av 1990-tallet. Hun var kvinnen som nær veltet daværende president Bill Clinton (D).

Det var slik historien ble fortalt den gangen, lenge før metoo. Men det var jo ikke Lewinsky som holdt på å velte Bill Clinton. Det var Bill Clinton som holdt på å velte Bill Clinton. Den karismatiske presidenten, som sjarmerte alle han møtte, som sto på kvinnenes side, politisk. Men som løy, tafset, krenket og bedro for å redde seg selv.

Dokumentaren viser hvordan det ble Lewinsky, den 22 år gamle praktikanten i Det hvite hus, som ble offer for satiren og vitstegningene. Den viser hvordan det var legitimt å brette ut hennes mest intime historier for å underbygge ideen om at hun hadde manipulert verdens mektigste mann. Offentligheten sparket hardt nedover, mot henne og alle de andre kvinnene som anklaget Clinton for trakassering.

TT / NTB Scanpix

Joda, Clinton fikk kjørt seg i mediene, han også. Men Clintons motstandere var først og fremst opptatt av løgnene og mangelen på moral. Ikke av krenkelsene og maktmisbruket.

Støttespillerne hans - som vanligvis var opptatt av kvinners rettigheter - mente det enten var en kampanje iscenesatt fra republikansk side, eller at «kvinnehistoriene» hørte privatlivet til.

Slik overdøvet den politiske dimensjonen kjernen i saken.

Prisen for å fortelle

Ville det vært annerledes i dag? Ikke alt, for politikk har det fremdeles med å trumfe ofrenes fortellinger. Men, ja, mye ville vært annerledes, takket være metoo-revolusjonen. To av de viktigste pådriverne for bevegelsen, New York Times-journalistene Jodi Kantor og Megan Twohey, beskriver i boken She Said hvordan den gamle og den nye tiden møttes i Weinstein-saken i 2017.

Av alt det bemerkelsesverdige som står i boken, er Weinsteins bestrebelser for å stoppe journalister og ofre i å fortelle det sterkeste. Weinstein drev med avansert overvåkning og manipulering for å svekke journalistenes troverdighet. Kvinnene som anklaget ham, ble truet med yrkesforbud i bransjen. Batteriet av advokater og PR-folk som jobbet for å sikre ryktet hans, var overveldende.

Weinsteins problem ble til slutt at han trodde han kunne kjøpe seg ut av alt. Forlikene skjermet ham for konsekvenser i flere tiår. Helt til det slo tilbake.

Wallin måtte dømmes

Forlikene var papirsporet journalistene trengte for å slå fast at noe hadde skjedd, selv om få ville snakke i starten. Det ble en styrke for sakene som til slutt ble publisert i New York Times, selv om dokumentasjonen bygget på langt mer enn det.

I Sverige, derimot, er metoo-bevegelsen kraftig svekket av overivrige instagramkjendiser og påfølgende slett journalistikk. Denne uken slo svensk rett fast at samfunnsdebattanten Cissi Wallin ærekrenket tidligere journalist Fredrik Virtanen da hun via sosiale medier anklaget ham for voldtekt.

Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN

En annen dom ville vært skadelig for både metoo og kvinner som utsettes for trakassering og overgrep. Metoo-revolusjonen har ført til at kvinner tas på større alvor, at flere ser at det nytter å si fra. Den seieren pulveriseres hvis sosiale medier blir arenaen for håndteringen av sakene.

Større enn en mediedebatt

Og Norge? Den heftige debatten om dekningen av Giske-saken er helt nødvendig. Det har stor verdi at de to som ble utsatt for den tøffeste dekningen, tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise og Trond Giske forteller om sine erfaringer. Det er avgjørende at vi i mediene ettergår egne valg og egen journalistikk, og at feil rettes opp.

Men metoo er for viktig til å reduseres til en ren mediedebatt.

For metoo har utløst den mest gjennomgripende endringen i holdningen til kvinner, maktmisbruk og rolleforståelse de siste ti årene.