«Kjedsomhet er ikke en ulykke for May; det er en strategi. Hun kjemper en bevisst utmattelseskrig,» slår Labours parlamentariker Chris Bryant fast.

Utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia er underskrevet, men den må få flertall i det britiske parlamentet for å tre i kraft. Matematikken viser at statsminister Theresa May ligger dårlig an. Derfor har hun satt i gang en stor valgkamplignende operasjon der hun reiser Storbritannia rundt for å overbevise det britiske folk.

Håpet er at en endring i folkeopinionen skal snu stemningen i parlamentet før den avgjørende avstemningen 11. desember. Det er et skudd i blinde, men May har ikke så mange gode alternativer.

Inge Grødum

«Bored of Brexit»

For ingen elsker kompromisset statsministeren har forhandlet frem. Ja, avtalen kan på sikt sette en stopper for innvandringen fra EU, men den oppfyller ikke de luftige visjonene om «A global Britain» som mange av EU-motstanderne drømte om. Samtidig er den en skuffelse for alle dem som drømte om et tettest mulig forhold til EU etter brexit.

May har skjønt dette. Når hun nå skal selge avtalen, er det ved å understreke behovet for å bli ferdig med brexit og komme videre. «Det britiske folk ønsker ikke å bruke mer tid på å krangle om brexit. De vil få dette unna», sa hun etter EU-toppmøtet i helgen.

Utenriksminister Jeremy Hunt er blant dem som har snakket om at Storbritannia er fullt av «BOBs», folk som er «bored of brexit». Det er disse statsministeren nå henvender seg til.

Altoppslukende utmelding

Det er ikke umulig at hun treffer en nerve. Hele det britiske samfunnet har vært fullstendig opphengt i utmeldelsesprosessen i to og et halvt år. Tankesmier, forskere og eksperter har spydd ut rapporter og analyser på løpende bånd, mens statsapparatet har vært begravet i utredninger og forhandlinger. Samtidig har mediene hatt vegg-til-vegg-dekning av hver minste lille detalj i dramaet.

Mye tyder på at det britiske folk må stålsette seg. Brexit vil være altoppslukende en god stund til.

Det har etterlatt lite rom for å diskutere andre politiske saker og jobbe for å løse noen av de utfordringene som la grunnlaget for brexit i første omgang: Den elendige lønnsutviklingen, den sprengte kapasiteten i helsesystemet, mangelen på boliger og det voldsomme økonomiske gapet mellom London og resten av Storbritannia.

Det er dette poenget May nå spiller på, og hun får drahjelp fra uventet hold. EU-kritiske medier som The Daily Mail og The Daily Express har nemlig vært langt mildere enn hun kunne fryktet.

Sistnevnte brukte mandag hele førstesiden til å oppfordre parlamentsmedlemmene til å «Get on with it!». Tidligere i november stemplet The Daily Mail motstanderne til May som «skrytete tory-sabotører».

Faksimile

Smålunkent næringsliv

Også britisk næringsliv har uttrykt støtte til avtalen. «Vi liker den kanskje ikke, men nå må vi komme oss videre», sa Nigel Base i SMMT, interesseorganisasjonen til den britiske bilindustrien, da han gjestet Norsk Industris konferanse på Gardermoen i forrige uke.

CBI, det britiske svaret på NHO, har uttalt lignende ting. Avtalen er «ikke perfekt», men det er «det beste vi har for å unngå å bli skjøvet over kanten av stupet».

Likevel, det er ikke til å komme unna at støtten høres temmelig halvhjertet ut. Det ble ikke noe bedre av at det i lekkede interne e-poster ble kjent at folk i CBI-ledelsen hadde skrevet at avtalen «ikke er god».

De siste dagene er det dessuten blitt publisert en rekke studier av de økonomiske virkningene av Mays avtale. The National Institute of Economic and Social Research anslår at levestandarden på sikt vil bli redusert med mellom 7700 og 12.100 kroner pr. år sammenlignet med fortsatt EU-medlemskap.

Også regjeringens egen analyse, som ble lagt frem i går, viser at Mays avtale kan redusere levestandarden med rundt 12.100 kroner, ifølge beregningene til Financial Times. En studie utført for tankesmien The UK in a Changing Europe setter den potensielle nedsiden til så mye som 21.900 kroner.

De siste tiårene har vært en gullalder for små land som Norge. Fremtiden kan bli langt verre.

Brexit er kommet for å bli

Til syvende og sist er det begrenset hvor langt May kan nå med et argument som bunner ut i at avtalen kanskje ikke er så mye å rope hurra for, men at det er på tide å bli ferdig.

Slik det ser ut nå, kommer hun til å gå på et sviende nederlag i parlamentet. Nesten hele opposisjonen sier de vil stemme imot, og det samme vil mange fra hennes eget konservative parti, kanskje så mange som hundre stykker, ifølge britiske medier.

Hva som vil skje etter at avtalen eventuelt er blitt forkastet, er høyst usikkert, men mye tyder på at det britiske folk må stålsette seg. Brexit vil være altoppslukende en god stund til.

