Samler du alle gode historier du har sett, hørt og lest, vil du enkelt kunne få de fleste til å passe inn i oppskriften som ble nedtegnet av den amerikanske professoren Robert McKee i boken Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting på slutten av 1990-tallet.

Jeg leste den for ti år siden. Den gangen var det stort sett bare journalister, forfattere og dramatikere som var opptatt av sånt, og Story var like obligatorisk som Bibelen i en pinsemenighet.