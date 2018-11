Det er gjenkjennelig for enhver deltager i det kontorbaserte arbeidslivet: Ørkesløse møter. Konsulenter med tåpelige forslag for økt effektivitet. Funksjoner som virker kun å eksistere for å generere arbeid for andre i bedriften.

Gjenkjennelsen er trolig det som gjør at aktivisten og antropologen David Graeber har fått slik suksess med boken Bullshit Jobs – A Theory.