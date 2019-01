Etter flere dager med stor usikkerhet rundt den videre brexit-prosessen, har det britiske parlamentet bestemt seg for å rykke tilbake til start.

Statsministeren har fått i oppdrag å returnere til Brussel for å reforhandle deler av skilsmisseavtalen hun undertegnet med EU før jul. Nærmere bestemt ber parlamentet henne om å forhandle frem «alternative løsninger» for grensen mellom Irland og Nord-Irland. Skjer det, vil parlamentet stemme for avtalen.

Problemet er bare at EU har gjort det klinkende klart at skilsmisseavtalen ikke kan reforhandles. Dette budskapet ble gjentatt av Frankrikes president Emmanuel Macron og EU-president Donald Tusk tirsdag kveld.

Faktisk var dette inntil nylig også et av Theresa Mays sterkeste argumenter for å få avtalen gjennom i parlamentet: Det var ikke mulig å få bedre vilkår.

Tror EU bløffer

Men nå skal hun altså tilbake til Brussel for å forsøke nettopp det. Optimistene mener at EU bløffer når de sier at avtalen ikke kan reforhandles. De tror at unionens ledere til syvende og sist er villige til å strekke seg langt for å få en avtale.

De peker på at britene blant annet er gått med på å betale en sluttregning på 42 milliarder euro til EU. Uten en avtale er dette penger unionen kan se langt etter. Og selv om det økonomiske kaoset ligger an til å bli mindre på kontinentet enn i Storbritannia, vil også EUs økonomi bli rammet dersom britene går ut uten avtale.

Skapt for kompromisser

EU er en kompromissmaskin. Det er ikke umulig at de kan gi May noen godbiter i løpet av de neste ukene. Men forestillingen om at EU skal gå med på å vanne ut ordningen for grensen i Nord-Irland så mye at May kan få den reforhandlede avtalen gjennom i parlamentet, er i beste fall svært naiv.

Det er bare to uker siden skilsmisseavtalen ble stemt ned i parlamentet med den største tapsmarginen i britisk politisk historie. Alt tyder på at det må en virkelig stor endring til for å få flertall for en reforhandlet avtale. Slike seire kommer May neppe til å få i Brussel.

Et undervurdert faktum er at det allerede finnes nok av EU-land som synes unionen har strukket seg mer enn langt nok. Spania skapte store problemer over Gibraltar i dagene før skilsmisseavtalen ble sluttført før jul.

Flere EU-land synes forhandlerne i Brussel burde stilt vesentlig strengere krav til britene når det gjelder fremtidige ordninger for fiskeri. Dersom avtalen åpnes, kan det derfor komme krav om å gjøre endringer som slår negativt ut for britene.

Er symbolske endringer nok?

Statsministerens beste håp er at de hardeste EU-motstanderne i partiet gradvis innser at avtalen hennes er eneste mulighet til å få gjennomført brexit. Kanskje er et par symbolske seire i Brussel det de trenger for å kunne stemme for avtalen i neste omgang uten å tape ansikt.

Erkekonservative Jacob Rees-Mogg er en av dem som snakker vesentlig mer om behovet for kompromiss nå enn for kort tid siden. May er imidlertid avhengig av at nær sagt alle EU-motstanderne i partiet hennes snur. Det er en svært lang vei dit.

Brexit-floken er altså langt fra løst, men May oppnådde i alle fall to ting med kvelden: Det konservative partiet har fortsatt ikke gått i oppløsning. Og hun har kjøpt seg litt mer tid.