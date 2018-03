Det er ikke det kinesiske kommunistpartiet som har løftet folk ut av fattigdom.

Frem til det nittende århundret var Kina blant verdens rikeste og mest velutviklede økonomier. Adam Smith brukte Kina som et eksempel på suksess allerede i 1776.

Helt frem til 1930-tallet lå Kina godt an økonomisk sett. Landet hadde en moderne industrisektor og nøt godt av en handel med utlandet som ikke skulle være landet forunt igjen på over seksti år.

Den kinesiske økonomien fikk et hardt slag under krigen mot Japan (1937–1945) og borgerkrigen som fulgte, men planøkonomien som kommunistene innførte etter seieren over nasjonalistene i 1949, var det som virkelig kjørte landet inn i en bakevje.

I 1958 iverksatte Mao Zedong prosjektet som er kjent under navnet «Det store spranget». Kollektivisering av jordbruket og andre katastrofale avgjørelser fra høyeste hold førte til sultedød og elendighet i et slikt omfang at historikere sliter med å beregne om det var 30 eller nærmere 60 millioner mennesker som døde.

Det vanvittige prosjektet om å drepe spurvene, fordi de spiste kornfrø, hadde den utilsiktede konsekvensen at gresshoppene ikke lenger hadde noen naturlig fiende og spiste opp store deler av avlingene. Det var bare én av flere katastrofer som førte til massiv hungersnød i landet.

Selv om Mao senere trakk seg tilbake fra de viktigste beslutningene om økonomi, var det først to år etter Maos død, i 1978, at modernisering av landbruk, industri, forsvar og vitenskap fikk se dagens lys.

Mirakelet

Den virkelig raske økonomiske veksten har vært ansett for å være nærmest et mirakel. De siste 30 årene har Kina hatt en gjennomsnittlig vekst på nesten ti prosent pr. år.

Den massive migrasjonen fra landsbygda til byene har æren for mye av velstandsøkningen. I 1982 bodde bare rundt 20 prosent av kineserne i byer. Nå er tallet 56 prosent.

Svært mange av dem som nylig har flyttet til byene, er migrantarbeidere. De har flyttet uten å bytte bostedsadresse fra landsbyen der de kommer fra. Kina har et system for bostedskontroll som heter hukou, som innebærer at innbyggerne ikke uten videre har rett til å bosette seg hvor de vil. Mange rettigheter følger bostedsadressen, som rett til helsehjelp, skolegang for barna og rettigheter som arbeidstager.

Med reformene til Deng Xiaoping ble det mulig å flytte uoffisielt til byene, hvor arbeidsmulighetene var bedre, uten å endre hukou. Som resultat bor i dag mellom 150–200 millioner kinesere et annet sted enn deres bostedsregistrering tilsier. Det er disse som kalles migrantarbeidere.

Usikker fremtid

Noe av det mest provoserende jeg hører, er at det kinesiske kommunistpartiet har løftet flere hundre millioner mennesker ut av fattigdom. Argumentet dukker opp hver gang kritikk mot Kina fremsettes, som om velstandsøkning skulle rettferdiggjøre en stadig mer undertrykkende stat.

Men det verste med dette «argumentet» er at det ikke er sant. Det er ikke kommunistpartiet som har løftet folk ut av fattigdom. Sannheten er at kinesere endelig har fått løfte seg selv ut av fattigdom – etter at partiet i flere tiår hindret fattige folk i å gjøre nettopp dette, gjennom planøkonomi og vanstyre.

I 2008 vedtok kinesiske myndigheter nye retningslinjer for minstelønn og bedre rettigheter for arbeidstagere, men migrantarbeidere har i liten grad nytt godt av det. Svært mange arbeider under kummerlige forhold, med dårlig lønn, usikre fremtidsutsikter og lange arbeidsdager. Og, ikke minst, under forhold som innebærer vold og lovløshet.

Barn av migrantarbeidere er et kapittel for seg. I år 2000 viste folketellingen at 22,9 millioner barn mellom 0–14 år bodde uten én eller begge foreldre. I 2010 hadde tallet steget til 61 millioner som tilsvarer 38 prosent av barna som bor i rurale områder. Barna som blir med migrantforeldrene til byene, har ikke samme rett til god skolegang som barn med bostedsadresse i byen.

Kommunistpartiet fortjener ikke æren for Kinas velstandsøkning. Migrantarbeiderne har båret, og fortsetter å bære, den tyngste børen.