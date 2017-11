Nå tror jeg mange menn begynner å få nok. #metoo

Er det mannen det er noe galt med? spurte Fredrik Solvang i Dagsnytt 18 onsdag. Jeg skjønner hvorfor han spør.

«Hvis du sitter og finpusser på «eg må få en klem, hvis det fortsatt er lov no då, høhøhø»-vitsen til julebordet, kan du gi opp,» skrev Arbeiderpartiet-politiker Jette Christensen i Bergens Tidende på søndag. Hun hadde deltatt på Bergen Næringsråds årskonferanse, og tok sterk avstand fra at flere eldre næringslivsmenn hadde brukt den samme replikken som isbryter da de møtte henne.

Nå begynner #metoo-kjøret å bli sinnssykt strengt, ass.

No country for old men

«Hvis man er en eldre mann som jeg, er man det mest motbydelige man kan være for tiden. Når jeg treffer kvinnelige bekjente, er jeg plutselig usikker på om jeg kan gi dem en vanlig klem,» sa den svenske forfatteren Jan Guillou til Aftenposten en dag.

Det kan tenkes at flyndrekjeftene, som Christensen kaller dem, kjenner på den samme usikkerheten som Guillou. Kanskje opplever de at menn som gruppe fratas verdighet. At alle menn skal inn i samme bås, det spiller ingen rolle at de er for mange og for forskjellige.

#moderatemenn

Leser du likestillingsforskning, vil du raskt komme til to viktige prinsipper:

1) Det er viktig å utvide kjønnenes rollerepertoar, og 2) det er viktig ikke å reprodusere stereotypier.

Disse prinsippene har vært helt sentrale i norsk likestillingskamp de siste 50 årene. Får jentunger høre at kvinner er svake og underlegne og egentlig egner seg best til omsorg, barnestell, husstell og matlaging, er risikoen stor for at rollerepertoaret forblir lite.

Prinsippet er selvsagt det samme for begge kjønn: Får guttunger høre at «menn er slik», reproduseres stereotypiene. Rollerepertoaret snevres inn. Det er problemet med å generalisere, mistenkeliggjøre og stille menn som gruppe til ansvar for seksuell trakassering og overgrep, uansett hvor rettferdig harmen måtte føles. Det virker mot sin hensikt.

Menn av mange slag

Det finnes fortsatt svinepelser som tror de har frikort til å bite kolleger i puppene, kle av en ung, full kollega, stikke hånden oppunder skjørtet på borddamen på julebordet, eller «grab the pussy», for den saks skyld, slik verdens mektigste gris foretrekker å gjøre det. Andre menn blir rødflammete og klamme i hendene om en kvinne snakker til dem. Noen menn er ikke opptatt av kvinner i det hele tatt. Noen menn er både snille, pene og sjarmerende. Andre er sjenerte og forsiktige. Noen er fysiske, andre ikke.

#metoo har vært fantastisk. Det kan være vanskelig å protestere alene, det hjelper å være flere. Det er blitt vanskeligere for griser i maktposisjoner å ta seg til rette. Makt er blitt flyttet fra overgriperen til offeret. Det er det #metoo i hovedsak har handlet om. Men problemet begrenser seg ikke til såkalt asymmetriske maktforhold.

Tenk stort

En stor og helt fersk undersøkelse Agderforskning har gjort ved fem store, norske utdanningsinstitusjoner viser at 1 prosent av studentene har opplevd seksuell trakassering fra ansatte, mens 8 prosent har opplevd det fra medstudenter. Målet bør med andre ord være en bred bevisstgjøring og holdningsendring. Da er det ekstra viktig å være noenlunde nøktern i fremstillingen av problemet.

Veldig mange er ryddige og nyanserte i #metoo-debatten. La det være sagt. Men de siste ukene har jeg sett og hørt mange ulike varianter av samme argumentasjon, i avisene, radiodebattene, kommentarfelt og diskusjonstråder: Det er menn som trakasserer. Menn som misbruker makt, tafser og fingrer og voldtar.

Det er riktig, det. Men:

Et overveldende flertall menn hverken trakasserer, grafser eller utfører sovevoldtekter. Likevel kjenner mange av dem på usikkerheten i møte med kvinner nå, fordi menn for tiden er noen svin. Kanskje prøver de seg på en ikke så oppfinnsom spøk, som å spørre om det fortsatt er lov å gi en klem.

Kom igjen, da. Det er forskjell på et overgrep og en dårlig oneliner.