Hat- og voldspredikanter har ingenting i Norge å gjøre | Sylvi Listhaug

Aftenposten går på lederplass ut mot mitt forslag om å innføre en svarteliste for ekstreme islamister og andre hatpredikanter. De er bekymret for ytringsfriheten. Det har de ingen grunn til å være.

Fremskrittspartiet og jeg er de fremste forsvarerne av vår ytringsfrihet. Den skal først og fremst gjelde dem som er i Norge, og ikke de utenlandske statsborgerne som kommer til Norge utelukkende med ett mål for øye: Å oppfordre til vold og terror mot jøder, homofile og radikalisere norske muslimer.

Her kan du lese mer om Listhaugs forslag og Danmarks innreiseforbud: Vil svarteliste ekstrem-imamer og hatpredikanter

Flere land har nektet innreise og brukt tøffe tiltak i møte med islamisme som er en ekstrem ideologi. Vi har sett at islamistiske ledere støtter dødsstraff for blasfemi, at jøder skal behandles som hunder, at koner som er uenig med sin ektemann skal jules opp og at vold er løsningen for å bringe deres ideologi på våre vestlige land.

Ekstrem ideologi

Dette er en ekstrem ideologi, på linje med nazismen. Dessverre ser den ut til å være av langt større fare for Norge og den vestlige verden, noe også Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har slått fast gjentatte ganger i sine rapporter. Islamistiske terrorangrep har vi sett i en lang rekke land de senere årene.

Selv om vi reagerer sterkt på de motbydelige marsjene til nynazistene i våre gater, betyr det ikke at vi ikke skal gjøre det vi kan for å bekjempe omreisende utenlandske statsborgeres ønske om å skape vold, terror og hat i Norge.

Bekjempe på hjemmebane

For selv om en nynazist som vil oppfordre til vold mot konkrete mennesker eller grupper selvsagt skal straffes, kan vi ikke nekte en norsk statsborger å være i Norge, selv om hans meninger er motbydelige. Han må vi bekjempe på hjemmebane.

Listhaugs forslag om innreiseforbud for hatpredikanter: Møtes med skepsis

Utenlandske, omreisende hatpredikanter kan vi imidlertid sette ned foten for og møte med tøffere tiltak som søker å bekjempe deres ønske om å radikalisere norske muslimer.

Hatpredikanter har vært i Norge

Et eksempel på en islamistisk hatpredikant som er utestengt av Danmark, er Kamal El-Mekki.

El-Mekki er tilhenger av det saudiarabiske strafferegimet med dødsstraff, pisking og amputasjoner, og han mener disse reglene må innføres i Europa. Han har også forsvart slaveri. Denne mannen har vært både i Sverige og Norge på besøk. Han ble også invitert av Norges Unge Muslimer (NUM) til å holde foredrag i Oslo. Heldigvis satte rektor ved skolen foten ned.

Syvi Listhaug fikk refs fra sjefen, statsminister Erna Solberg, etter et grovt utfall mot Kr.F.-leder Knut Arild Hareide: Sammenligner Listhaugs uttalelse med kommentarfeltspråk

Andre partier, med Jonas Gahr Støre som fanebærer, har ment at dette enten ikke er et problem, eller i så fall skal det møtes med dialog. Det er en linje vi har ført i flere tiår, og problemet med islamister og islamistisk terror blir stadig større. Nå er tiden inne for et linjeskift, vi må sette ned foten for disse kreftene.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.