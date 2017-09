2017-valget kan gå inn i historien som valget der den blåeste regjeringen på denne siden av verdenskrigen fikk fornyet tillit. Ikke bare ser Høyre ut til å gjøre et like godt valg som for fire år siden. Frp kan komme til å gjøre det bedre. Det skrives politisk historie hvis dette blir det endelige resultatet.

Det kan også blir valget som ble en katastrofe for Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre. Bare en eneste gang siden 1924 har Ap hatt lavere oppslutning enn det nå ser ut til at partiet får. Slikt sier det meste om dramatikken for det som ble kalt «ørnen blant partiene».

Sp-formen holdt ikke

Det er den foreløpige oppsummeringen etter at en drøy tredjedel av stemmene er talt opp. Fortsatt er dette en prognose, men erfaringsmessig viser den valgets hovedtrender. En god del kan imidlertid forandre seg utover kvelden og natten.

Senterpartiet og SV gjør gode valg, men ikke så gode som en rekke meningsmålinger har spådd. Det gjelder spesielt Sp, som i mange måneder har hatt målinger på 10-tallet og over. Et slikt resultatet ser partiet ikke ut til å få. Det holdt ikke helt inn.

KrF er over sperregrensen i denne første prognosen, men lever farlig. Venstre er under, men det er så jevnt at dette kan forandre seg. Solberg-regjeringen ser ut til å greie seg selv med Venstre under grensen. Dette bildet skifter imidlertid ettersom flere resultater strømmer inn. Båten bærer ikke for hverken Rødt eller Miljøpartiet De Grønne. De to ser ikke ut til å ha desimalene på sin side.

Frp gjør en bragd

Etter fire år i posisjon gir velgerne både Høyre og Frp fornyet tillit. At «Erna er stjernen» og har fått en meget sterk posisjon som statsminister, ja, det har både målinger og stemninger lenge båret bud om. Høyre er da også et velkjent styringsparti for velgerne.

Mer oppsiktsvekkende er det at Fremskrittspartiet kanskje øker oppslutningen fra 2013-valget. Det er en bragd at et parti som er grunnmurt på å være i kritisk og utålmodig opposisjon til det meste, nå gjør det så strålende. Det vil vekke oppsikt og bli tolket langt utenfor Norges grenser.

For bare to år siden gjorde Frp et elendig lokalvalg på under 10 prosent. Så kom den dramatiske flyktningkrisen, og partiet løftet seg 5–6 prosent på målingene. Det er et løft Frp har tatt godt vare på. Ikke minst har innvandringsminister Sylvi Listhaug mobilisert velgere med sin krasse, innvandringskritiske retorikk.

Likevel er det for enkelt å forklare Frps posisjon bare ved dette. Partiet har lykkes der SV mislykkes: Å sitte i regjering samtidig som det også opptrer som utålmodig opposisjon. At Frp også har hatt tydelige og dyktige statsråder, må med for å fylle ut bildet dagens valgresultat tegner.

Det ble en tung start på Arbeiderpartiets valgvake for Jonas Gahr Støre.

Eneren som ble taperen

Arbeiderpartiet har insistert på at dette er et retningsvalg for fremtidens Norge. Like intenst har det insistert på at bare en Ap-ledet regjering vil få fart i økonomi og sysselsetting.

Denne fortellingen om Norge har velgerne rett og slett ikke trodd noe på. I alle fall ikke nok til å mobilisere for å få Jonas Gahr Støre som statsminister. Flørting med KrF, pengeoppslag rundt partilederen og en endeløs rekke dårlige målinger har nok sin del av ansvaret for dette elendige resultatet. Det er likevel underordnet det faktum at Ap ikke traff velgerne hjemme med sitt hovedbudskap.

Derfor er Jonas Gahr Støre eneren som ble taperen i sitt første stortingsvalg. Det kommer til å bli diskutert og analysert i tiden fremover. Nå trenger Ap virkelig en havarikommisjon. Partiet har tydeligvis lekket velgere til både Sp, SV og Høyre. Det er ikke en posisjon der man vinner valg. Og akkurat nå ser Ap ut til på bli den store taperen i et Norge der ingen av partiene får over 30 prosent av stemmene. Også det et helt uvanlig trekk ved et helt uvanlig valg.