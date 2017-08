Tidligere sjefredaktør i Dagsavisen, Steinar Hansson, huskes for mye, men kanskje særlig for dette sitatet: «Ved neste valg burde vi få anledning til å bytte ut folket. Det vi har, er blitt pinlig å skilte med». Hansson var den gangen, i 2000, opprørt over Frps fremgang på meningsmålingene og uttrykte oppgitthet med store bokstaver.

Tunge dager i Ap

Nå er det Arbeiderpartiet som er oppgitt, og det er ikke rart. Valgkampens store snakkis er partiets problemer på meningsmålingene. Jakten på forklaringer er for lengst i gang, og partiledelsen må jevnlig gå den kjipeste av alle kommentarrunder og svare: Hvorfor får dere det ikke til? Hvorfor forsvinner velgerne? Skal dere endre strategi nå?

Jonas Gahr Støre og dagens partiledelse har vekslende erfaring med å svare for riktig svake målinger. Støre har så vidt vært innom det siden han ble partileder. Han åpnet tvert imot sin partilederperiode med å måtte dempe forventningene. Målingene tok seg opp mot 40-tallet, et helt urealistisk valgresultat. Man trengte ikke være statsviter for å skjønne at fallet skulle komme.

Det kom, som det skulle, men det har liksom ikke stoppet. Nå er det drøye to uker igjen til valget og kort tid å gjøre det på. Da skal partiledelsen selvsagt understreke – som riktig er – at kampen nå står der ute, blant velgerne, at de må banke på enda flere dører, snakke med enda flere folk.

Bjørge, Stein

Hvis det norske folk vil ...

Men i tillegg til det har Støre og partiledelsen funnet et nytt svar når de kjedelige spørsmålene blir for mange: « Hvis det norske folk ved dette valget ønsker å stemme frem store skattekutt med en skjev sosial fordeling og en regjering som ikke har klima som en av sine viktigste saker – så er ikke det oss. Jeg kommer aldri til å gå i den retningen for å øke oppslutningen for Arbeiderpartiet», sa Støre torsdag.

Det er nok et ærlig svar og minner om det Trond Giske sa til Klassekampen i forrige uke, da han skulle gjøre samme jobben. Spørsmålet er hvordan svaret høres ut for velgere som er i tvil.

Når velgerne ikke forstår

Det kan hende noen tenker «Åh, hjelp, tenk at jeg var i ferd med å bli et egoistisk menneske, bare opptatt av skattekutt for de rike, uten bevissthet om at kloden koker! Takk, Støre, for det lille sparket, som vil lede meg tilbake på den rette vei, altså til Arbeiderpartiet!».

Men det er ikke sikkert alle de potensielle Ap-velgerne tenker det. Kanskje tenker noen også «Hallo! Ikke skyld på meg for at du ikke greier å drive en skikkelig valgkamp! Ikke få det til å høres ut som det er meg det er noe galt med, at jeg er et for dårlig menneske til å skjønne til hva Norge trenger!».

Og kanskje andre igjen lurer på om partilederen tror tvilen deres kan forklares med at de er dumme, at det er kunnskapsmangel som gjør at de ikke varsler en stemme til Ap når meningsmålerne ringer.

Det er lov å ønske seg mer forståelsesfulle velgere av og til. Men de trives neppe bedre med å få sine motiver karikert enn politiske motstandere gjør.

Når velgerne ikke forstår

Det kan hende noen tenker «Åh, hjelp, tenk at jeg var i ferd med å bli et egoistisk menneske, bare opptatt av skattekutt for de rike, uten bevissthet om at kloden koker! Takk, Støre, for det lille sparket, som vil lede meg tilbake på den rette vei, altså til Arbeiderpartiet!».

Men det er ikke sikkert alle de potensielle Ap-velgerne tenker det. Kanskje tenker noen også «Hallo! Ikke skyld på meg for at du ikke greier å drive en skikkelig valgkamp! Ikke få det til å høres ut som det er meg det er noe galt med, at jeg er et for dårlig menneske til å skjønne til hva Norge trenger!».

Og kanskje andre igjen lurer på om partilederen tror tvilen deres kan forklares med at de er dumme, at det er kunnskapsmangel som gjør at de ikke varsler en stemme til Ap når meningsmålerne ringer.

Det er lov å ønske seg mer forståelsesfulle velgere av og til. Men de trives neppe bedre med å få sine motiver karikert enn politiske motstandere gjør.