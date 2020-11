Hei hå, blir det jul igjen?

Å tro på en forholdsvis normal jul er ikke helt som å tro på julenissen.

Statsminister Solberg ønsker seg bare en ting til jul, og det er jul. Stein Bjørge

Nå nettopp

«Det er mulig at vi blir nødt til å glemme julen. I år må julenissen komme ned gjennom Skype.»

Det sa Gilles Pialoux, sjef for Tenon-sykehuset i Paris, denne uken. Han er ikke den eneste gledesdreperen heller. En kollega av ham ved et annet Paris-sykehus advarte mot at familieselskaper i julen kunne bli regelrette smittepøler med alle generasjoner involvert. Kanskje kan det utløse en ny smittebølge, mente han.